Feroz incendio en un depósito de chatarra en Villa Fiorito

El incendio provocó graves daños en el depósito.

Un incendio de importantes dimensiones se desató este sábado dentro de un depósito de chatarra ubicado en la esquina de Calingasta y José Luis Murature, en la localidad de Villa Fiorito.

Las llamas alcanzaron distintos sectores del predio y generaron una densa columna de humo, visible desde las inmediaciones, según informaron fuentes oficiales a La Unión.

La imagen aportada a este medio desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora muestra el fuego extendido entre los materiales acumulados en el lugar y parte de las estructuras del depósito.

Operativo tras el incendio Ante la magnitud del incendio, trabajaron en el lugar los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, junto con personal de Defensa Civil, efectivos policiales y una ambulancia del servicio de emergencias 107.

Según la información suministrada por los bomberos, no se registraron personas heridas. Por el momento, no se informaron las causas que originaron el fuego.

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