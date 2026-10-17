sábado 17 de octubre de 2026
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17 de octubre de 2026
Esta mañana.

Una casa quedó destruida por un incendio en Lomas de Zamora: investigan si fue intencional

Ocurrió en el barrio Santa Catalina. Hubo importantes daños y un amplio operativo para apagar el incendio.

Los Bomberos de Lomas intervinieron en el lugar.

Los Bomberos de Lomas intervinieron en el lugar.

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana en el cruce de las calles Núñez y Ernesto Sábato. Las llamas se expandieron rápidamente por varios ambientes de la propiedad, alarmando a los vecinos del barrio.

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Enseguida tuvo que desplegarse un operativo de asistencia para controlar el fuego. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y la Policía de la jurisdicción.

Fuerte operativo en el lugar.

Fuerte operativo en el lugar.

Operativo tras el incendio

En primera instancia, el personal de Defensa Civil ayudó a apagar el fuego junto a los vecinos, utilizando baldes de agua. Los Bomberos de Lomas completaron la tarea minutos después.

Durante el operativo, el personal de salud tuvo que atender a un joven de 20 años. Según informaron fuentes oficiales a La Unión, tenía heridas leves y habría sufrido una crisis nerviosa.

As&iacute; qued&oacute; la casa tras el incendio.

Así quedó la casa tras el incendio.

La vivienda quedó completamente destruida por el incendio. Las llamas arrasó con gran parte de los muebles del interior. Se requirió la intervención del personal de Obras Particulares del Municipio de Lomas para inspeccionar la estructura, por posible riesgo de derrumbe.

Las causas del incendio están en investigación, pero las primeras versiones indicaron que el joven asistido habría sido quien provocó las llamas. La Policía quedó a cargo de la situación.

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