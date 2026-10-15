Un incendio provocó importantes daños en una vivienda de Ingeniero Budge , que habría quedado con riesgo de derrumbe tras la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora para apagar las llamas.

Según la información oficial, el operativo comenzó alrededor de las 13 horas del pasado miércoles y estuvo a cargo del sargento Juan M. Yodice . En total, seis bomberos trabajaron para controlar el incendio.

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Desde las 6. Feroz incendio en una vivienda y parrilla en el Barrio Nueva Esperanza de Budge

El fuego afectó severamente la propiedad y dejó visibles las consecuencias en la estructura: paredes ennegrecidas por el humo, sectores de la fachada deteriorados y partes del techo dañadas.

En las imágenes también se observa una densa columna de humo que sale del inmueble durante las tareas de emergencia. Afortunadamente no hubo heridos.

Los bomberos de Lomas trabajaron en el lugar del incendio.

Un persona logró escapar del incendio

Las fuentes indicaron que el propietario ya había logrado salir del inmueble cuando se produjo la intervención. Además, la vivienda habría quedado con riesgo de derrumbe tras el incendio.

La evaluación de las consecuencias sobre la estructura permitirá determinar las condiciones en las que quedó el inmueble tras el operativo.