jueves 15 de octubre de 2026
Escribinos
15 de octubre de 2026
Riesgo de derrumbe.

Un incendio provocó importantes daños en una vivienda de Ingeniero Budge

Dos dotaciones de Bomberos de Lomas trabajaron en una casa de la calle Gualeguay al 300. No se registraron víctimas, pero la estructura sufrió graves daños.

El incendio provocó graves daños.

El incendio provocó graves daños.

Un incendio provocó importantes daños en una vivienda de Ingeniero Budge, que habría quedado con riesgo de derrumbe tras la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora para apagar las llamas.

Según la información oficial, el operativo comenzó alrededor de las 13 horas del pasado miércoles y estuvo a cargo del sargento Juan M. Yodice. En total, seis bomberos trabajaron para controlar el incendio.

Lee además
Los Bomberos de Lomas trabajaron con cuatro dotaciones. 
Desde las 6.

Feroz incendio en una vivienda y parrilla en el Barrio Nueva Esperanza de Budge
El incendio ocurrió en la terminal de la línea 318.
Esta tarde.

Susto en Turdera por el incendio de un colectivo dentro de la terminal

El fuego afectó severamente la propiedad y dejó visibles las consecuencias en la estructura: paredes ennegrecidas por el humo, sectores de la fachada deteriorados y partes del techo dañadas.

En las imágenes también se observa una densa columna de humo que sale del inmueble durante las tareas de emergencia. Afortunadamente no hubo heridos.

Los bomberos de Lomas trabajaron en el lugar del incendio.

Los bomberos de Lomas trabajaron en el lugar del incendio.

Un persona logró escapar del incendio

Las fuentes indicaron que el propietario ya había logrado salir del inmueble cuando se produjo la intervención. Además, la vivienda habría quedado con riesgo de derrumbe tras el incendio.

La evaluación de las consecuencias sobre la estructura permitirá determinar las condiciones en las que quedó el inmueble tras el operativo.

Temas
Seguí leyendo

Feroz incendio en una vivienda y parrilla en el Barrio Nueva Esperanza de Budge

Susto en Turdera por el incendio de un colectivo dentro de la terminal

Susto en el centro de Lomas: cayó un rayo en una casa y provocó un incendio

Se incendió una casa en Lomas por segunda vez en cinco meses

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lomas: pusieron en marcha 30 bombas depresoras para prevenir inundaciones.
Obras hídricas.

En Lomas pusieron en marcha 30 bombas depresoras para prevenir inundaciones

Las más leídas

Te Puede Interesar

El uso de IA para crear contenido íntimo falso genera gran inquietud en las escuelas.
Deepfakes sexuales.

Fotos íntimas falsas generadas con IA: qué debe hacer una escuela y cuándo es responsable