Susto en el centro de Lomas de Zamora: cayó un rayo en una casa y provocó un incendio

Durante la tormenta de este miércoles, la caída de un rayo provocó un incendio en una casa en la zona céntrica de Lomas de Zamora . Milagrosamente no hubo víctimas ni heridos de gravedad.

Las fuertes lluvias que cayeron sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires tuvieron una consecuencia fuerte en Lomas. Todo ocurrió cerca de las 13:45 en una vivienda ubicada en Sarandí al 200 , a una cuadra del Hospital Gandulfo .

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Con la intensa actividad eléctrica, un rayo cayó sobre la propiedad y terminó provocando un incendio que puso en alerta a los vecinos del barrio y que obligó a desplegar un operativo de emergencia bajo la lluvia.

En el lugar intervinieron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure. También se acercó personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y la Policía de la jurisdicción.

La Policía y los Bomberos de Lomas en el lugar del incendio.

Durante el operativo, se cortó la circulación vehicular sobre Sarandí. Los Bomberos de Lomas controlaron la situación sin mayores inconvenientes, mientras Defensa Civil inspeccionó la propiedad y los daños.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el damnificado fue un hombre de 70 años, quien no sufrió heridas a causa del siniestro. A pesar de la magnitud de lo ocurrido, sólo se registraron daños menores en la casa.

“Fue en la parte alta. Era un dormitorio. Se quemó parte del mobiliario, colchón, esas cosas. Más de ahí no se fue”, detallaron a La Unión quienes participaron del operativo.