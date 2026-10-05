lunes 05 de octubre de 2026
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5 de octubre de 2026
Desde las 6.

Feroz incendio en una vivienda y parrilla en el Barrio Nueva Esperanza de Budge

Los Bomberos Voluntarios de Lomas trabajan en la vivienda ubicada en Budge donde además funciona una parrilla. Quedó totalmente destruida.

Los Bomberos de Lomas trabajaron con cuatro dotaciones.&nbsp;

Los Bomberos de Lomas trabajaron con cuatro dotaciones. 

Los Bomberos de Lomas trabajaron con cuatro dotaciones.&nbsp;

Los Bomberos de Lomas trabajaron con cuatro dotaciones. 

Desde las 6 de la mañana, los Bomberos Voluntarios de Lomas trabajan en un incendio que se generó por causas que aún se desconocen en una vivienda ubicada en el Barrio Nueva esperanza de Budge.

Con cuatro dotaciones están trabajando esta mañana en el barrio de Budge. Según el responsable del Cuerpo de Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi, están en etapa de remoción y que el lugar quedó destruido en su totalidad.

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A cargo del operativo en sobre la calle 103 y 3 del Barrio Nueva Esperanza de Budge está el Sargento Pablo Musso.

Los detalles del incendio que informaron los Bomberos de Lomas

"Se trata de una vivienda en el que además funciona un restaurante y lamentablemente se quemó bastante. Por suerte todos los que estaban en el lugar pudieron salir por sus propios medios y no hubo heridos", detalló Liuzzi quien además contó que se trata de un lugar de grandes dimensiones.

Sobre las casas linderas comentó que si bien no hubo que evacuar ni cortar el tránsito, fueron afectados algunos de los revoques de las paredes. "Hasta el momento tenemos que decir que quedó todo destruido y vamos a seguir trabajando en el lugar hasta que sea necesario", contó el responsable de los Bomberos.

Mirá el video del feroz incendio

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