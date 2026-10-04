domingo 04 de octubre de 2026
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4 de octubre de 2026
Grave denuncia y homicidio.

Lomas de Zamora: detienen a un adolescente por el crimen del abusador de su hermana

Ocurrió en el barrio Santa Catalina. La vivienda del fallecido fue incendiada. La Justicia de Lomas busca esclarecer un caso bastante complejo.

En el caso intervino la DDI de Lomas de Zamora.

En el caso intervino la DDI de Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora identificaron como presunto autor del crimen al hermano de la adolescente. Se trata de un joven de 18 años, quien por ahora es el único detenido que tiene la causa.

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El muchacho quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora y será indagado por el fiscal Ignacio Torrigino, quien lleva adelante la investigación para esclarecer el caso.

En paralelo, la UFI N°9 de Lomas de Zamora se ocupa de esclarecer la denuncia por el presunto abuso sexual de la menor, quien tiene 14 años.

El homicidio en Santa Catalina

Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Todo empezó cuando la familia de la víctima se retiró de la casa de su abuela sin avisar. Poco después, se enteraron que estaba en la casa de un vecino, identificado como Fabián Norberto Sosa, de 34 años.

Los familiares fueron armados con cuchillos y facas hasta la vivienda del hombre, ubicada en las inmediaciones de las calles Capitán Rubén Martell y Miatello. La adolescente estaba adentro, pero se negaba a salir. Cuando lograron que se retirara, entre todos atacaron a golpes y puñaladas al acusado.

Sosa terminó siendo trasladado al Hospital Alende de Ingeniero Budge. Ingresó con heridas punzocortantes en el abdomen y en el muslo izquierdo. Poco después, murió a causa de las graves heridas.

La casa quedó destruida tras el incendio.

La casa quedó destruida tras el incendio.

La vivienda del fallecido habría sido incendiada por los propios vecinos de la zona tras enterarse de la denuncia por abuso sexual. La fiscalía interviniente sigue investigando el caso para determinar lo que ocurrió.

Según pudo saber este medio, el hombre asesinado y la adolescente mantenían una relación previa. La acusación de abuso sexual habría sido introducida posteriormente por la madre de la menor. El fiscal investiga cómo ocurrieron realmente los hechos.

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