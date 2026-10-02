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2 de octubre de 2026
Pérdidas totales.

Incendio en Lomas de Zamora: una casa se prendió fuego y se derrumbó

Ocurrió en el barrio Santa Catalina. A pesar del esfuerzo de los Bomberos de Lomas, la propiedad quedó destruida.

La casa se derrumbó tras el incendio.

La casa se derrumbó tras el incendio.

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde sobre la calle San Manco al 1900, a metros del cruce con Capitán Rubén Martell. En el lugar había una vivienda precaria dentro de un terreno amplio.

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Por causas que se investigan, la casa empezó a prenderse fuego cerca de las 15 y puso en alerta al barrio. Los vecinos llamaron rápidamente a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Operativo de los Bomberos de Lomas en Santa Catalina.

Operativo de los Bomberos de Lomas en Santa Catalina.

Operativo tras el incendio

En minutos se organizó un rápido operativo de asistencia. Se acercaron dos dotaciones y seis bomberos a cargo del Sargento Darío Difrancesco, quienes cortaron la calle para poder trabajar.

Del operativo participó también el personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y efectivos de la Policía Bonaerense.

Importantes da&ntilde;os y p&eacute;rdidas en el lugar.

Importantes daños y pérdidas en el lugar.

Según pudo averiguar La Unión, la vivienda se derrumbó prácticamente en su totalidad a causa del incendio. Todo lo que había en el interior fue alcanzado por las llamas y la casa quedó inhabitable.

A pesar de la magnitud del incendio, no hubo personas heridas. Para evitar un accidente con la electricidad, el personal de Defensa Civil se ocupó de aislar los cables de luz que bajaban desde el poste a la vivienda y los colocaron en altura.

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