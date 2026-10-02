Incendio en Lomas de Zamora: una casa se prendió fuego y se derrumbó

Un incendio destruyó una casa en el barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora . Hubo un amplio operativo en el lugar y todo terminó con importantes daños.

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde sobre la calle San Manco al 1900 , a metros del cruce con Capitán Rubén Martell . En el lugar había una vivienda precaria dentro de un terreno amplio.

Video. Susto en el centro de Lomas por un incendio en una pizzería

Por causas que se investigan, la casa empezó a prenderse fuego cerca de las 15 y puso en alerta al barrio. Los vecinos llamaron rápidamente a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

En minutos se organizó un rápido operativo de asistencia. Se acercaron dos dotaciones y seis bomberos a cargo del Sargento Darío Difrancesco, quienes cortaron la calle para poder trabajar.

Del operativo participó también el personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y efectivos de la Policía Bonaerense.

Importantes daños y pérdidas en el lugar.

Según pudo averiguar La Unión, la vivienda se derrumbó prácticamente en su totalidad a causa del incendio. Todo lo que había en el interior fue alcanzado por las llamas y la casa quedó inhabitable.

A pesar de la magnitud del incendio, no hubo personas heridas. Para evitar un accidente con la electricidad, el personal de Defensa Civil se ocupó de aislar los cables de luz que bajaban desde el poste a la vivienda y los colocaron en altura.