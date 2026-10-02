Cronorock llega a Auditorio Sur con un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Cronorock se define como “el mejor tributo a la mejor banda de rock nacional argentina”.

Cronorock, banda tributo originaria de Burzaco, se presentará este sábado a las 20 en Auditorio Sur, en Lomas de Zamora, con “Una noche Redonda”, un espectáculo dedicado al repertorio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La propuesta apunta a recrear la energía y el sonido de la banda.

El grupo se presenta como una banda tributo dedicada a interpretar el repertorio de Los Redondos y busca trasladar a sus shows la energía y el sonido característicos de la formación original.

En sus propios canales, Cronorock se define como “el mejor tributo a la mejor banda de rock nacional argentina”, una descripción que forma parte de la presentación de la agrupación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vivimos Musica (@vivimosmusica) “Una noche Redonda” en Auditorio Sur La presentación será este sábado a las 20 en Auditorio Sur, ubicado en Avenida Meeks 1089, en Temperley. El espectáculo tendrá como eje las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Las entradas se venden a través de Caffacces.

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