viernes 02 de octubre de 2026
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2 de octubre de 2026
Rock nacional.

Cronorock llega a Auditorio Sur con un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Cronorock, banda tributo de Burzaco, llega a Auditorio Sur con un show dedicado a Los Redondos este sábado a las 20.

Cronorock se define como “el mejor tributo a la mejor banda de rock nacional argentina”.

Cronorock se define como “el mejor tributo a la mejor banda de rock nacional argentina”.

Cronorock, banda tributo originaria de Burzaco, se presentará este sábado a las 20 en Auditorio Sur, en Lomas de Zamora, con “Una noche Redonda”, un espectáculo dedicado al repertorio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La propuesta apunta a recrear la energía y el sonido de la banda.

El grupo se presenta como una banda tributo dedicada a interpretar el repertorio de Los Redondos y busca trasladar a sus shows la energía y el sonido característicos de la formación original.

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En sus propios canales, Cronorock se define como “el mejor tributo a la mejor banda de rock nacional argentina”, una descripción que forma parte de la presentación de la agrupación.

“Una noche Redonda” en Auditorio Sur

La presentación será este sábado a las 20 en Auditorio Sur, ubicado en Avenida Meeks 1089, en Temperley. El espectáculo tendrá como eje las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Las entradas se venden a través de Caffacces.

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