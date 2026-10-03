Asesinaron a puñaladas a un hombre durante un linchamiento por abuso de una menor

Un hombre de 34 años fue asesinado a puñaladas durante un linchamiento en Villa Centenario , por un grupo de vecinos que lo acusaron del supuesto abuso sexual de una adolescente de 14 años, y que luego quemaron su casa antes de escapar.

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que el ataque ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Rubén Martell y Miatello, y que todavía no hay detenidos en la causa.

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Según precisaron a este medio, el violento episodio comenzó a partir de la denuncia por la desaparición de la menor. En medio de la conmoción que generó la búsqueda, vecinos de la zona comenzaron a señalar al hombre, que vivía cerca de la familia de la adolescente.

De acuerdo a la información recabada hasta el momento, la chica se encontraba dentro de la vivienda y posteriormente salió del lugar. Fue entonces cuando un grupo de personas ingresó a la casa y atacó a la víctima con facas y cuchillos.

El hombre sufrió múltiples heridas y murió como consecuencia del ataque. Después del linchamiento, los agresores prendieron fuego la vivienda y escaparon.

Investigación tras el linchamiento

Según pudo saber este medio, el hombre y la adolescente mantenían una relación previa y, al momento del hecho, la chica no quería salir de la vivienda. La acusación de abuso habría sido introducida posteriormente por la madre de la menor.

Ese punto quedó bajo investigación de la UFI 9 de Lomas de Zamora, que deberá establecer qué ocurrió efectivamente entre el hombre y la adolescente y si existió algún delito.

En paralelo, la UFI 19, a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, investiga el homicidio del hombre y busca identificar a quienes participaron del linchamiento.

La causa presenta serias dificultades para los investigadores: no habría cámaras de seguridad que hayan registrado el ataque y, hasta el momento, existe poca colaboración de los vecinos para reconstruir lo sucedido.

La Justicia intenta ahora determinar quiénes ingresaron a la vivienda, quiénes participaron de las agresiones con armas blancas y quiénes provocaron posteriormente el incendio.