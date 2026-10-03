Banfield tendrá un evento con más de 70 emprendedores, música y astrología

Banfield tendrá este domingo una nueva propuesta para los vecinos que quieran salir y disfrutar de una jornada diferente. La Expo Amor Puro reunirá a más de 70 emprendedores con una variada oferta de productos, un show de música y un espacio de astrología .

El encuentro se realizará de 14 a 19 en La Troupe , un espacio que está sobre Gallo 148 (a metros de la Avenida Alsina). Allí habrá múltiples stands de indumentaria, diseño, decoración, moda circular, cerámica, marroquinería, moda circular, textiles, accesorios, lencería, aromaterapia y bijouterie.

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"Es un salón muy grande con todas las comodidades y una ambientación ideal para que la gente venga a conocer y vincularse con emprendedores que se destacan por su talento, atención y por ofrecer creaciones de primera calidad. Vamos a tener un showroom de indumentaria presentando nuevas tendencias de la temporada primavera-verano ", destacó la creadora de la expo, Stella Maris Trombatore.

Además de poder recorrer y comprar productos de los emprendedores, los vecinos disfrutarán de un show de baile y música a cargo de la agrupación Soniando Flamenco . También habrá un workshop de flores artesanales con Silvia Fernández y un espacio de astrología, tarot y carta natal junto a Astro Conciente .

A lo largo de la tarde se van a sortear más de 70 premios y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición.

Una expo que acompaña a múltiples emprendedores

La Expo Amor Puro sigue ampliando sus horizontes y llevando eventos a distintas localidades. "Estamos sumando nuevas sedes en Lomas y Banfield para que los emprendedores tengan cada vez más oportunidades de mostrarse, crecer y conectar con la gente", indicó Stella.

La próxima edición será el domingo 25 de octubre en Tatos Recepciones, ubicado en Cangallo 351 (Temperley). Los emprendedores interesados en participar tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram.