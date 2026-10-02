La firme decisión de la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual

Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual y otros delitos, emitió un comunicado luego de conocerse que la abogada Adela González renunció a su representación en la causa y en medio de enorme revuelo mediático que se generó.

En la denuncia, radicada en el Juzgado N° 50, Paula dice haber vivido una relación informal con el líder de Turf entre el 2015 y el 2020, en la que fue víctima de abuso sexual bajo los efectos de cocaína, hechos que aparentemente fueron filmados.

Sin vueltas. El descargo de Turf tras la denuncia contra Joaquín Levinton

Luego de que Paula prestara declaración en distintos medios de comunicación, la abogada Adela González tomó la decisión de dar un paso al costado en la defensa de su clienta en su denuncia contra el músico.

La letrada sostiene que le aconsejó que mantuviera un bajo perfil al menos hasta que se presenten todas las pruebas en la justicia, algo que su representada desobedeció.

El mensaje de la denunciante de Joaquín Levinton.

El mensaje de la mujer que denunció a Joaquín Levinton

La renuncia fue confirmada por Paula, en un comunicado donde habló sobre su siguiente paso en la causa. "Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto con mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia", escribió en las redes sociales.

Luego de conocerse el comunicado, la abogada Adela González confirmó que dejó de representarla, debido a la repercusión pública que tomó el caso, enfocada en "diferencias de índole personal y profesional, cuyos detalles se mantienen bajo el secreto profesional".