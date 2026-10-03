Jimena Monteverde bancó al "tapa papo": "Las calzas dividen al medio"

Mariana Corbetta no suele hacer declaraciones picantes en La cocina rebelde, pero esta vez la pastelera se prendió en una conversación con Jimena Monteverde en el ciclo de El Trece . Todo comenzó con una charla sobre cuánto dura la ropa interior.

La pastelera se atrevió a hablar del “tapa papo”, el accesorio que “usan las chicas para ir al gimnasio” y que se puso de moda en las mujeres para usar debajo de la calza.

“Me encantaría quedarme acá comiendo y charlando un rato sobre cuánto dura la ropa interior, me gustó ese tópico, pero mis amigas usan, no sé si lo puedo decir porque es delicado”, empezó comentando Mariana Corbetta.

La pastelera dio más detalles ante el pedido de Jimena Monteverde: “Igual están en todos lados, lo que usan para ir al gimnasio las chicas ahora se llama ‘tapa papo’”, disparó mientras todos la miraban con cara de no saber cómo reaccionar.

La acotación de Jimena Monteverde

Mientras seguía tentada, Mariana Corbetta contó más detalles de esta prenda. “Yo no lo conocía, y es para no transpirar, es como más reforzado, porque hay gente que se ve que le ve un montón con las calzas”, dijo en tono jocoso.

Jimena Monteverde, picante.

“Ah, claro, porque a veces la calza es como que divide al medio, es verdad, la calza divide al medio las aguas”, se sumó fiolosa Jimena Monteverde con su chispa habitual

“Se vende en Internet porque yo no sabía que existía, me enteré al fin de semana y es muy buena para la calza”, cerró Mariana Corbetta en medio de las risas en todo el estudio.