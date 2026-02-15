La polémica resolución para que Jimena Monteverde vuelva al programa de Mirtha Legrand

Se las esperaba volver a verlas juntas, pero Jimena Monteverde salió en el programa de Mirtha Legrand a través de un video.

La polémica se volvió a instalar tras lo sucedido en el programa de Mirtha Legrand cuando se esperaba ver a la Chiqui con su cocinera favorita Jimena Monteverde que tanto pidió que vuelva al ciclo, pero lejos de eso se pasó al aire un video de la chef desde otro estudio presentando la cena en el Día de los Enamorados.

Las expresiones públicas de tristeza de la conductora de La Noche de Mirtha cuando se enteró de la salida de su cocinera del programa se hicieron eco en todos los medios por lo que el canal prometió buscar una alternativa para que Monteverde esté presente junto a la diva, pero la aparición de ayer por la noche sumó un escándalo más al problema.

Lo que salió anoche al aire defraudó a los espectadores. Mirtha presentó desde su mesa a Jimena que salió a través de una grabación presentando los platos de la noche. Lo que generó una catarata de comentarios sobre que la solución a la polémica fue fría y más que distante.

El problema comenzó porque Jimena inició en enero una nueva etapa profesional al frente de su propio programa, La Cocina Rebelde , y por cuestiones de horarios ya no puede estar presente en las grabaciones que Mirtha hace todos los viernes por la tarde, justo en el horario en que Monteverde está en vivo.

¿Qué dijo Mirtha Legrand al enterarse que Jimena Monteverde iba a salir por video?

Al parecer, los reiterados pedidos de Mirtha llegaron a la cúpula del canal, pero la resolución no sería la que esperaba la diva y ahora la pregunta es si no había otra forma para que Monteverde vuelva a estar junto a la conductora.

En el programa Intrusos que sale por América TV, fue el conductor Adrián Pallares quien deslizó que Mirtha estaría furiosa con esta resolución y que habría dicho a su producción: "¿Ustedes me están cargando?"

Al notificar a la diva que Jimena iba a salir a través de un video grabado, la Chiqui volvió a quejarse, pero parece que esta vez tuvo que conformarse con una participación fría y lejana de la chef.

¿Qué pasará en el próximo programa?

