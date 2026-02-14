Los invitados de Mirtha Legrand en el Día de los Enamorados

Para este sábado 14 de febrero de 2026, celebrando el Día de los Enamorados, Mirtha Legrand recibe en su "mesaza" a figuras destacadas para una noche de actualidad y entrevistas a las 21:30 hs en El Trece.
Para este sábado 14 de febrero de 2026, celebrando el Día de los Enamorados, Mirtha Legrand recibe en su "mesaza" a figuras destacadas para una noche de actualidad y entrevistas a las 21:30 hs en El Trece.
Según le conformaron a la Agencia Noticias Argentinas, los invitados confirmados para esta fecha más que especial son dos reconocidas parejas del espectáculo: Boy Olmi y Carola Reyna, y Silvia Kutika y Luis Luque.