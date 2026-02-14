sábado 14 de febrero de 2026
Lomas de Zamora, enamorada: la intimidad en uno de los hoteles más emblemáticos de la zona

Un encargado del hotel Sicret y un remisero contaron cómo se vive cada Día de los Enamorados en Lomas: testigos de historias de parejas estables y ocasionales.

Por Aníbal Manzi
Con el paso del tiempo, Sicret se ganó una reputación en Lomas de Zamora.

En Lomas de Zamora, el Día de los Enamorados no sólo se vive con flores y cenas, sino también con movimiento en los hoteles alojamientos, que se transforman en protagonistas de una de las efemérides más importantes del año. El hotel Sicret contó cómo se vive cada 14 de febrero, marcado por la búsqueda de intimidad y momentos compartidos.

Sicret, ubicado en la Avenida Eva Perón 1157 (Temperley), es uno de los espacios con más historia del distrito. Su encargado, José, explicó que el lugar funcionaba anteriormente bajo el nombre de La Lucila y comenzó su actividad a mediados del siglo pasado, siendo uno de los primeros albergues transitorios de la zona. Con el paso del tiempo, el sitio se ganó una reputación que lo convirtió en un clásico para parejas de la región.

Desde que se produjo la transferencia de la titularidad, hace unas tres décadas, el hotel atravesó una gran transformación edilicia. “La nueva administración le brindó mucha más claridad, ya que antes su ambiente era tenue. Además, se sustituyeron las emblemáticas alfombras por porcelanato y cerámicas”, detalló José sobre los cambios que modernizaron la estética del lugar, brindándole una nueva experiencia a los huéspedes.

Una de las habitaciones de Sicret, uno de los hoteles alojamiento más importantes de Lomas de Zamora.

Una de las habitaciones de Sicret, uno de los hoteles alojamiento más importantes de Lomas de Zamora.

Sicret, un nido de amor en Lomas de Zamora

A lo largo de los años, Sicret fue escenario de innumerables historias. “Por este espacio pasan todo tipo de parejas, ya sea una relación estable o un amorío. Hay clientes que son habitué, aunque es difícil entablar una conversación con ellos ya que no queremos violar su intimidad”, remarcó el encargado, quien indicó que el respeto y la privacidad son claves en el servicio otorgado a los vecinos.

Con habitaciones de distintas categorías y precios, el hotel siempre está preparado para cada Día de los Enamorados, una fecha que suele marcar una alta demanda en la ocupación. “Acá se encuentra privacidad, algo muy complejo de conseguir en distintos domicilios particulares”, señaló José, y agregó que esa necesidad de intimidad es una de las claves que explican el crecimiento del rubro en jornadas especiales como San Valentín.

El movimiento también se siente en la calle. Pablo, remisero de la zona, es testigo privilegiado de este fenómeno anual. “Vi de todo, desde parejas enamoradas, tanto heterosexuales como homosexuales, hasta infidelidades de personas que salen de su casa o del trabajo y pasan por el hotel”, contó entre risas, y aseguró que para el Día de los Enamorados la demanda de viajes hacia los albergues transitorios aumenta de manera notoria. El amor, en todas sus formas, vuelve a ser protagonista en el Conurbano.

