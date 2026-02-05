Otro finde de feria en Temperley: la Plaza Colón, punto de encuentro entre emprendedores y vecinos

Como cada fin de semana, decenas de emprendedores se reunirán en la Plaza Colón de Temperley para participar de una nueva edición de la feria de artesanos. Este domingo 8 de febrero , los vecinos podrán aprovechar una amplia variedad de puestos con artículos a precios económicos.

La feria de emprendedores , organizada por el colectivo Temperley Tiene Memoria , se llevará a cabo de 16 a 21 en el espacio público ubicado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí, en pleno corazón de Temperley. La entrada es libre y gratuita.

Durante el transcurso del evento , los asistentes podrán recorrer una gran variedad de stands, los cuales serán atendidos por los propios emprendedores de la zona. Entre los rubros presentes habrá indumentaria, juguetería, velas artesanales, animé, ropa interior, medias, manualidades, bijouterie, cosmética y perfumes, entre otros.

“Este evento lo realizamos hace más de seis años en la zona. Al principio se trataba de una dinámica interna de convivencia armoniosa entre los feriantes, pero con el paso del tiempo logramos una convocatoria importante de emprendedores que se transformó en un paseo habitual para el barrio , otorgando alegría y camaradería entre los vecinos”, señaló Patricia Rodríguez, integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria y encargada de la organización de cada feria semanal.

Otro de los objetivos primordiales que tiene el evento es darles la posibilidad a los emprendedores de generar un ingreso económico a través de la venta de sus productos: de esta manera, la feria de la Plaza Colón se convierte en una fuente de empleo para muchos artesanos locales.

Desde la organización de las ferias indicaron que, cada semana, hay cupos a disposición para aquellos vecinos que tengan un emprendimiento y quieran darlo a conocer a la comunidad. Los interesados en participar en alguna de las próximas ediciones pueden enviar un mensaje directo al Instagram de la feria o al Facebook del colectivo Temperley Tiene Memoria.