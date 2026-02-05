jueves 05 de febrero de 2026
Escribinos
5 de febrero de 2026
Este domingo.

Otro finde de feria en Temperley: la Plaza Colón, punto de encuentro entre emprendedores y vecinos

El colectivo Temperley Tiene Memoria realizará su clásico evento, donde los emprendedores locales venderán sus artesanías para generar un ingreso económico.

El espacio público de Temperley será sede de una nueva feria, este domingo de 16 a 21.

El espacio público de Temperley será sede de una nueva feria, este domingo de 16 a 21.

Como cada fin de semana, decenas de emprendedores se reunirán en la Plaza Colón de Temperley para participar de una nueva edición de la feria de artesanos. Este domingo 8 de febrero, los vecinos podrán aprovechar una amplia variedad de puestos con artículos a precios económicos.

La feria de emprendedores, organizada por el colectivo Temperley Tiene Memoria, se llevará a cabo de 16 a 21 en el espacio público ubicado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí, en pleno corazón de Temperley. La entrada es libre y gratuita.

Lee además
Dua Lipa, con varios proyectos. 
No para.

Cuál es el nuevo emprendimiento de Dua Lipa en paralelo a la música
Hicieron un conversatorio con más de 100 emprendedores de Lomas.
Impulso.

Acompañan a emprendedores de Lomas con créditos, capacitaciones e insumos

Emprendedores y vecinos, una unión que crece en Temperley

Durante el transcurso del evento, los asistentes podrán recorrer una gran variedad de stands, los cuales serán atendidos por los propios emprendedores de la zona. Entre los rubros presentes habrá indumentaria, juguetería, velas artesanales, animé, ropa interior, medias, manualidades, bijouterie, cosmética y perfumes, entre otros.

482023100_1636295007257898_2618882849982354905_n
La feria de emprendedores, en la Plaza Colón de Temperley, es apta para toda la familia.

La feria de emprendedores, en la Plaza Colón de Temperley, es apta para toda la familia.

“Este evento lo realizamos hace más de seis años en la zona. Al principio se trataba de una dinámica interna de convivencia armoniosa entre los feriantes, pero con el paso del tiempo logramos una convocatoria importante de emprendedores que se transformó en un paseo habitual para el barrio, otorgando alegría y camaradería entre los vecinos”, señaló Patricia Rodríguez, integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria y encargada de la organización de cada feria semanal.

Este evento lo realizamos hace más de seis años en la zona. Al principio se trataba de una dinámica interna de convivencia armoniosa entre los feriantes, pero con el paso del tiempo logramos una convocatoria importante de emprendedores que se transformó en un paseo habitual para el barrio, otorgando alegría y camaradería entre los vecinos Este evento lo realizamos hace más de seis años en la zona. Al principio se trataba de una dinámica interna de convivencia armoniosa entre los feriantes, pero con el paso del tiempo logramos una convocatoria importante de emprendedores que se transformó en un paseo habitual para el barrio, otorgando alegría y camaradería entre los vecinos

Otro de los objetivos primordiales que tiene el evento es darles la posibilidad a los emprendedores de generar un ingreso económico a través de la venta de sus productos: de esta manera, la feria de la Plaza Colón se convierte en una fuente de empleo para muchos artesanos locales.

Desde la organización de las ferias indicaron que, cada semana, hay cupos a disposición para aquellos vecinos que tengan un emprendimiento y quieran darlo a conocer a la comunidad. Los interesados en participar en alguna de las próximas ediciones pueden enviar un mensaje directo al Instagram de la feria o al Facebook del colectivo Temperley Tiene Memoria.

Temas
Seguí leyendo

Cuál es el nuevo emprendimiento de Dua Lipa en paralelo a la música

Acompañan a emprendedores de Lomas con créditos, capacitaciones e insumos

Cómo funciona el emprendimiento textil en el Hospital Esteves

Emprendedores y ajedrez: la propuesta de Temperley Tiene Memoria

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lomas de Zamora: el Municipio articulará sus cursos con la UNLZ para elevar la oferta y calidad.
Importante anuncio.

Los cursos municipales se articularán y homologarán con la UNLZ

Las más leídas

Te Puede Interesar

En Banfield llegó el alivio con el levantamiento de las inhibiciones y los primeros refuerzos.
Buenas noticias para el Taladro.

Banfield levantó las inhibiciones y empiezan a llegar los primeros refuerzos para el Torneo Apertura