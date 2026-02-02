Es de Temperley y lanzó un curso sobre terapias holísticas aplicada a los animales

El curso es online, tiene una duración de dos meses y abarca varias terapias holísticas.

Desde Temperley, quiere enseñar la importancia de comunicarse con los animales y ayudar a entenderlos.

Un curso innovador es lo que presenta la vecina de Temperley , Celina Peralta junto a su socia. Se trata de la posibilidad de aprender distintas técnicas holísticas, pero aplicadas a los animales y ya está abierta la inscripción para quienes quieran sumarse al curso que es online y tiene una duración de dos meses.

Peralta se ha dedicado gran parte de su vida a comunicarse con los animales y ayudarlos a transitar por distintas etapas como enfermedades y para reestablecer su energía, por ejemplo a través de la técnica del reiki .

Desde el Municipio. En Lomas, fortalecieron este año la atención gratuita de los animales

Amor inmortalizado. El lomense que convierte a los animales en obras de arte

"Lo que queremos con este curso es que todos tengan la oportunidad de ayudar a los animales que conviven en nuestros hogares y para muchos son miembros de la familia. La formación es para que las personas aprendan distintas terapias energéticas. No hace falta contar con experiencias previas, vamos a explicar todo de cero", especificó la comunicadora.

Es la primera vez que van a dictar este curso que además tiene expansión hacia otros países ya que al hacerlo online, se pueden anotar personas desde cualquier lugar del mundo. "Se trata de brindar una forma para que aprendan por ejemplo a hacer reiki sin tanta complicación y decidimos lanzar este curso porque venimos viendo mucha desinformación en las redes que confunden", explicó la oriunda de Temperley que hace un tiempo se fue a vivir a Salta y junto a su socia con quien lleva adelante el proyecto @animalma_peluditos_

Cómo será el curso online que lanza la oriunda de Temperley

El curso online "Manos que escuchan al animal", arranca el 7 de marzo, tiene una duración de dos meses y se trata de aprender sobre las terapias holísticas aplicadas a los animales.

"Nuestro espacio Animalma es un espacio integral orientado a personas que sienten el llamado de acompañar a los animales desde una mirada holística, energética y consciente", detalló Peralta sobre el proyecto de compromiso hacia todos los animales.

Las clases son semanales, de tres horas cada jornada y las prácticas serán guiadas para integrar cada herramienta de manera vivencial, según detallaron.

"Queremos que todos puedan leer la energía del animal, que puedan detectar desequilibrios y acompañarlos con técnicas suaves, no invasivas y complementarias", explicó la experta en comunicación animal.

El curso está dirigido a terapeutas holísticos, comunicadores animales, cuidadores, veterinarios holísticos o personas que simplemente sienten una conexión especial con los animales y deseen formarse con responsabilidad.

Para inscribirse al curso online o recibir más información, hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 1157663077

Un proyecto inspirado en el cuidado y respeto hacia los animales

Desde que nació Animalma, Peralta quiso llevar el mensaje de cuidado y respeto hacia cada uno de los animales. Se ha formado en distintas terapias para poder acercarse de una manera más energética y así poder entenderlos.

"El proyecto invita a escuchar más allá de lo visible, a acompañar sin invadir y a sanar sin imponer. Es un camino para quienes sienten que los animales son maestros y merecen ser acompañados desde el amor, la presencia y la energía consciente", aseguró.

Lo que resalta Peralta que las terapias alternativas llevadas a los animales son totalmente diferente a los humanos. "Ellos manejan otra energía distinta al ser humano y eso lo vemos gracias a la comunicación animal", detalló la experta en el tema.