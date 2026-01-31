Emprendedores y ajedrez: la propuesta de Temperley Tiene Memoria para la Plaza Colón

El colectivo Temperley Tiene Memoria realizará, este domingo 1 de febrero, una nueva feria de emprendedores en la Plaza Colón . El espacio ofrece una oportunidad laboral para los artesanos, quienes ponen a disposición sus creaciones de calidad a un gran precio para ser aprovechado por los vecinos de la zona.

Patricia Rodríguez , integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria y la responsable del desarrollo de las ferias semanales, charló con este medio y explicó que la jornada, abierta y gratuita , se realizará de 16 a 21 en el espacio público ubicado en el cruce de las calles Álzaga y José Martí.

La jornada se realizará de 16 a 21 en el espacio público ubicado en el cruce de las calles Álzaga y José Martí.

Decenas de puestos estarán distribuidos en la Plaza Colón, a disposición de los vecinos. La feria destaca por ofrecer una amplia variedad de rubros como indumentaria, juguetería, velas artesanales, animé, ropa interior, medias, manualidades, bijouterie, cosmética y perfumes, entre otros stands.

Temperley en comunidad

Aproximadamente a las 17 se llevará a cabo un taller de ajedrez a cargo del profesor Fabián Pennini, quien enseña el deporte en el Club Atlético Temperley, con el objetivo de fomentar la actividad en las nuevas generaciones. La clase será sin costo para los asistentes.

496840546_18025711685674870_3198547461692824514_n El ajedrez, presente en la Plaza Colón de Temperley.

“La feria de Temperley tiene Memoria, como todos los fines de semana, sigue sosteniendo el encuentro vecinal, la comunicación y la recuperación de subjetividades que supieron ser parte de la esencia del barrio”, explicó Patricia sobre los objetivos del evento popular que ya se ganó cierta reputación en la zona.

La feria de Temperley tiene Memoria, como todos los fines de semana, sigue sosteniendo el encuentro vecinal, la comunicación y la recuperación de subjetividades que supieron ser parte de la esencia del barrio La feria de Temperley tiene Memoria, como todos los fines de semana, sigue sosteniendo el encuentro vecinal, la comunicación y la recuperación de subjetividades que supieron ser parte de la esencia del barrio

Para finalizar, Rodríguez indicó que todas las ferias realizadas por el colectivo poseen cupos a disposición para que más artesanos de Lomas de Zamora (que sean de distintos rubros) se puedan sumar a las siguientes ediciones. Los interesados tendrán que comunicarse con el colectivo Temperley Tiene Memoria mediante un mensaje directo al Instagram o al Facebook.