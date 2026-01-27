Ante la ola de calor, Lomas dispuso de puntos de hidratación para los vecinos

Ante la ola de calor, Lomas dispuso de puntos de hidratación para la gente.

Es por eso que el Municipio de Lomas de Zamora activó el operativo de puntos de hidratación que forma parte de un plan de contingencia ante el calor extremo generado por el cambio climático. En los puestos ubicados en cuatro puntos estratégicos de la ciudad y en siete Centros Integrales de Salud, entregan botellas de agua y les explican a los vecinos los síntomas de un golpe de calor y cómo evitarlo. Este lunes, entregaron más de 2 mil botellas de agua.

“Esto es parte de gestionar las problemáticas del cambio climático. Ante el calor y el frío extremo, hay distintos planes de continencia, como Lomas Abriga en invierno y estos operativos de puntos de hidratación en verano, que se instalan en puntos estratégicos y de alto tránsito de Lomas de Zamora”, explicaron desde el Municipio.

Los cuatro puntos de hidratación que funcionan cada vez que se activa el operativo: En Maipú y Pueyrredón, Banfield. De 10 a 13. También cuenta con personal de Salud y del Centro de Gestión del Municipio (CGM).

En Laprida y Meeks, Lomas. De 11 a 15. También cuenta con personal de Salud y Defensa Civil. Esto significa que hay enfermeras que toman la presión arterial y asisten a quien lo necesite.

En la Plaza Grigera. De 11 a 15.

En el Hospital Gandulfo, Balcarce y Las Piedras. De 11 a 15. image Dan botellas de agua es el Gandulfo de Lomas de Zamora por el calor extremo. Además de estos cuatro puntos, elegidos por mayor tránsito de gente, los vecinos pueden dirigirse a siete Centros Integrales de Salud para pedir su botella de agua y solicitar servicio de enfermera si lo necesitan. Pero estos centros tampoco están elegidos al azar. “Hay un sistema en el Municipio que nos permite medir las zonas de mayor calor en Lomas de Zamora, por eso se eligen esos siete CIS. El acceso al agua es un derecho humano", aclaran.

De 11 a 15, los puntos de hidratación funcionan en: CIS Lamadrid, Metan 510, Lamadrid.

CIS 2 de Abril, Soldado Zelarrayán 1103, Santa Catalina.

CIS Provincia Unidas, Paris 1947, Albertina.

CIS Ingeniero Budge, Quesada 1710, Budge.

CIS Alicia Moreau de Justo. Coronel Lynch 3781, Banfield.

CIS La salud como Derecho. Campana 1216, Fiorito.

CIS Alberto Fonrouge, Caraza 1848, Centenario. ¿Cuándo se activan los operativos contra el calor? Cuando el Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre calor extremo, que trae un perjuicio a la salud. Como el Municipio está apegado a ese criterio, siempre que el SMN activa el alerta, las autoridades municipales activan el operativo, avisando previamente por redes sociales y whatsApp: 11-2193-7726 619605860_1288274036660382_5284811959821492667_n Puntos de hidratación ante la ola de calor en Lomas de Zamora.

