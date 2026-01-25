Recorren los barrios de Lomas de Zamora para atender gratis a los animales

El Hospital de Animales del Municipio arranca un nuevo año de recorridas por los barrios de Lomas de Zamora para atender gratis a las mascotas de los vecinos . La primera parada será Santa Catalina .

Durante el lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de enero, en el horario de 9 a 13, los profesionales realizarán operativos sobre la Avenida Chacho Peñaloza del Barrio Sebastián II. Por orden de llegada aplicarán vacunas antirrábicas a perros y gatos , sacarán puntos de cirugías y también darán turnos para castraciones en el hospital.

"Llevé a mi perra a vacunar y desparasitar en uno de los operativos que se hicieron en Llavallol. La atención fue muy buena y es importante que sea gratuita en este contexto donde los gastos y los precios son cada vez más altos", destacó Lucía Aguirre, una vecina que se acercó a una de las jornadas que se hizo el año pasado en el Club Barrio Enz.

Una de las novedades es la incorporación de una unidad móvil para ampliar la atención veterinaria en espacios públicos e instituciones de los barrios. El tráiler está equipado con quirófano, camilla, bachas, unidades de guardado y consultorios.

En 2025 hicieron un total de 22.645 castraciones gratuitas en el Hospital de Animales ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre al 1100. Mientras que en 2024 se llevaron a cabo 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año.

También hubo un importante aumento de las desparasitaciones (14.030 en 2025 y 5.311 en 2024), la vacunación antirrábica (29.428 dosis aplicadas en 2025 y 19.852 en 2024) y la atención clínica (15.452 el año pasado y 14.725 en 2024).

Tanto la vacunación antirrábica como la desparasitación en el Hospital de Animales se brindan de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 12, por orden de llegada y sin turno previo. Mientras que la atención clínica es de lunes a viernes, desde las 7.30, por orden de llegada.

Por su parte, los turnos para castraciones se pueden obtener de manera presencial en el horario del hospital por ventanilla; entrando a la web del Municipio los viernes, a las 13; y en los operativos que se hacen en los barrios.