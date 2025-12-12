viernes 12 de diciembre de 2025
Pedro Rosemblat aclaró su vínculo con Lali Espósito: "Esta pareja está..."

Luego de los rumores sobre una crisis en la relación, Pedro Rosemblat publicó un video en las redes sociales y aclaró cómo está su romance con Lali Espósito.

Por Diario La Unión
Lali Espósito y Pedro Rosemblat.
Las versiones se encendieron cuando Pedro no apareció en el lanzamiento oficial del documental de Netflix “Lali: la que le gana al tiempo”.

Lali Espósito habló de todo. 
Qué dijo Lali Espósito de la fan que se quejó de sus posturas políticas
Joaquín Levinton, líder de Turf.  video
Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton tras su internación

En ese encuentro hubo un tendal de figuras y amigos y familiares de Lali Espósito, pero no se lo vio al novio de la talentosa artista.

A eso se sumó el silencio de ambos en redes sociales y la actitud esquiva de la cantante ante preguntas sobre su vida sentimental, lo que alimentó una ruptura.

Cómo están las cosas entre Pedro Rosemblat y Lali Espósito

Sin embargo, lejos de un escándalo, Pedro Rosemblat eligió responder con humor y, desde sus historias de Instagram dijo: “Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas”.

Acto seguido, amplió el plano de la cámara y dejó ver a Lali a su lado, mate en mano, riéndose de la situación. “Esta pareja está muerta, de ganas de que vengan a Argentinos Juniors”, remató, dejando en claro que la relación sigue firme.

La aparición de ambos rompió con las dudas y mostró que ambos continúan acompañándose en sus proyectos.

En un año de mucho crecimiento en lo que a la audiencia refiere, el equipo de Gelatina decidió sumarse a la tendencia de llevar el programa a un Estadio.

De esta forma, Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu, Lía Copello y Mati Mowszet se reunirán junto a varios artistas invitados en el club Argentino Juniors el próximo 19 de diciembre.

Así, los seguidores podrán ver jingles en vivo en el marco de una experiencia distinta que mezcla música, entretenimiento, humor, actualidad y cultura popular.

La banda de Pablito Lescano repasará todos sus hits.
