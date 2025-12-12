Pedro Rosemblat aclaró su vínculo con Lali Espósito: "Esta pareja está..."

Sin embargo, lejos de un escándalo, Pedro Rosemblat eligió responder con humor y, desde sus historias de Instagram dijo: “Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas”.
Acto seguido, amplió el plano de la cámara y dejó ver a Lali a su lado, mate en mano, riéndose de la situación. “Esta pareja está muerta, de ganas de que vengan a Argentinos Juniors”, remató, dejando en claro que la relación sigue firme.
La aparición de ambos rompió con las dudas y mostró que ambos continúan acompañándose en sus proyectos.
En un año de mucho crecimiento en lo que a la audiencia refiere, el equipo de Gelatina decidió sumarse a la tendencia de llevar el programa a un Estadio.
De esta forma, Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu, Lía Copello y Mati Mowszet se reunirán junto a varios artistas invitados en el club Argentino Juniors el próximo 19 de diciembre.
Así, los seguidores podrán ver jingles en vivo en el marco de una experiencia distinta que mezcla música, entretenimiento, humor, actualidad y cultura popular.