Tomás Nasif seguirá en Banfield: los detalles del nuevo acuerdo

Luego de varias idas y vueltas con respecto a su futuro, el delantero Tomás Nasif seguirá ligado a Banfield por una temporada más. En las últimas horas, se confirmó que Marcelo Gallardo , el entrenador de River , no tendrá en cuenta al atacante y por eso continuará en el Taladro .

Según informó el periodista Germán García Grova , tanto Banfield como River llegaron a un acuerdo verbal para que el atacante siga en el equipo de Pedro Troglio por doce meses más. Entre lunes y martes se limarán detalles finales para que el delantero continúe hasta diciembre de 2026.

Será un préstamo sin cargo y sin opción de compra por 12 meses más. Por lo tanto, Tomás Nasif que debutó en Banfield en este 2025, seguirá vistiendo la casaca del Taladro en el 2026.

River y Banfield lograron un acuerdo verbal por Tomás Nasif Entre Lunes y Martes se limarán detalles finales para que el delantero continúe hasta Diciembre 2026 La cesión será sin cargo ni opción. pic.twitter.com/EMKQMIg19p

Lo que resultó determinante fue que Marcelo Gallardo le comunicó al presidente Stefano Di Carlo que el delantero no iba a ser prioridad de cara al 2026, en el cual River deberá jugar la Copa Sudamericana, el Torneo Apertura y la Copa Argentina.

El delantero de 21 años estuvo cedido en Banfield durante todo el 2025, aunque las lesiones le impidieron mostrar su mejor versión. Por ese motivo, tendrá una nueva oportunidad en el Taladro.

Nasif fue una de las grandes figuras de la Reserva de River que se consagró en el Trofeo de Campeones Proyección 2024. Tras ese destacado rendimiento y con el deseo de probarse en Primera, despertó el interés del equipo dirigido por Pedro Troglio. Sin embargo, una operación en el tobillo en abril lo marginó de las canchas por más de seis meses, por lo que este nuevo préstamo aparece como una revancha para el atacante.

Los números de Tomás Nasif en Banfield

Tomás Nasif inició con el pie derecho en Banfield, pero luego aparecieron algunas lesiones y le impidieron tener la continuidad que hubiese deseado. En el Taladro solamente pudo sumar nueve partidos en los que marcó tres tantos y brindó una asistencia. El deseo, de cara al 2026 será poder competir mucho más, ganarse un lugar y afianzarse en Primera División.

Deberá luchar por un lugar en el equipo de Pedro Troglio con delanteros como Rodrigo Auzmendi, Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. Si Tomás Nasif logra alcanzar el nivel de sus primeros partidos en Banfield es un jugador a analizar por el entrenador y su cuerpo técnico pensando en el Torneo Apertura y la Copa Argentina que se avecinan.