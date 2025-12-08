lunes 08 de diciembre de 2025
A los tirones.

Por qué Banfield podría quedarse sin Tomás Nasif para el próximo año

Al delantero se le vence el préstamo y River quiere usarlo en el mercado de pases como parte de pago en la negociación por un refuerzo. ¿Adiós a Banfield?

Por Diario La Unión
Tomás Nasif festejando su primer gol en Banfield.

Qué sigue en Banfield, qué vuelve a Núñez. La situación de Tomás Nasif todavía no está clara. Ahora el Millonario analiza la posibilidad de incluirlo en una negociación por un refuerzo solicitado por Marcelo Gallardo en este mercado de pases para su River versión 2026. Si las charlas continúan abiertas, el “Turco” podría no continuar ligado al plantel de Pedro Troglio la próxima temporada.

El “Muñeco” Gallardo quiere sumar a Kevin Amaro, lateral derecho de 21 años, perteneciente a Liverpool, de Montevideo, Uruguay. Ante esto, la dirigencia del “Negriazul” le puso una elevada cotización: US$10 millones por el 70% del pase.

Tomás Nasif llegó a Banfield en condición de préstamo, sin cargo, sin opción de compra hasta diciembre de 2025, con una repesca en junio que no se ejecutó por parte del club dueño de su pase.

El DT de River le comunicó a la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo que el delantero no es prioridad, por eso se analiza otra salida a préstamo, ya sea a Banfield o al club que elijan.

Tomás Nasif, una especie de comodín

Como primer obstáculo para River aparece el monto solicitado por el club del barrio Belvedere. Eso dificulta una compra directa y es sabido que cuando Marcelo Gallardo pretende un futbolista agotará todas las instancias hasta conseguirlo. Por eso, pusieron los ojos en Peña y Arenales para ver si Tomás Nasif entra en la negociación como parte de la transferencia por el joven defensor montevideano.

Tomás Nasif le marcó dos goles a Newell's.

En limpio, el delantero oriundo de Villa Totoral es una pieza que River podría utilizar en la negociación para hacerse de Kevin Amaro, siempre y cuando Liverpool acepta la condición y baje pretensiones económicas iniciales.

El año de Tomás Nasif en Banfield

En el Torneo Apertura, con Ariel Broggi, tuvo un arranque muy bueno con tres goles en dos fechas, pero una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano le hizo perder meses fuera de las canchas. Volvió en las últimas fechas del Torneo Clausura a sumar minutos de la mano de Pedro Troglio, lo que fue un gran progreso para él.

Hace unos días, Tomás Nasif habló con “River y Nada +” donde explicó su paso por Banfield: “Fue una experiencia nueva, linda, salir también un poco, llevaba casi toda mi vida,10 u 11 años más o menos en River y fue una linda aventura poder salir, buscar rodaje, conocer otro club, otro vestuario, compañeros…”

“Al principio fue todo hermoso, empecé de titular, con goles, ganando…Después me tocó sufrir la lesión que me dejó afuera mucho tiempo, pero siempre aprendiendo, de vuelta me tocó superar una fuerte lesión, gracias a Dios la superé y por lo menos pude completar un poquito de los últimos partidos”, dijo el delantero, que se despidió con un “vamos a ver que deparará el destino ahora”.

