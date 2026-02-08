El fuerte reclamo de Mirtha Legrand ante la despedida de Jimena Monteverde de su programa

Entre la tristeza y el reclamo, Mirtha Legrand se refirió a la salida de la cocinera Jimena Monteverde de su programa.

Durante el programa La Noche de Mirtha Legrand , la conductora se refirió a la despedida de la cocinera Jimena Monteverde , quien estuvo a cargo de las cenas en las mesazas. Fiel a su estilo, la diva se mostró angustiada y algo disconforme por como se dio la salida de la actual conductora de La Cocina del Trece.

Desde hace unos días atrás se esperaba la palabra de Legrand respecto a dicha despedida ya que Monteverde tiene su propio programa todas las tardes en El Trece por lo que no puede estar en ambos ciclos. Por eso, todos esperaban la opinión de la señora y finalmente ayer se la escuchó al aire.

El relato comenzó con mucha emoción por parte de Mirtha que se emocionó al referirse a la despedida con palabras sinceras y también con un reclamo que dejó en evidencia un dejo de enojo por la decisión.

La Chiqui Mirtha Legrand había dicho que la salida de la cocinera le cayó como un balde de agua fría que "nadie le explicó nada". Por eso, comenzó diciendo en la emisión de anoche: "Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho”.

Visiblemente angustiada, la emblemática conductora de las noches de los sábados siguió detallando sobre Monteverde con la que ha generado un vínculo de complicidad que se transmite al aire ante cada interacción entre ambas.

Como Mirtha Legrand nunca se guarda nada, no dudó un segundo en hacerle un claro reclamo a la flamante conductora de las tardes de El Trece y apuntó: "Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con esto también. Está Mónica que, bueno, nos sirve desde hace muchos años también”.

Los invitados de la mesa, enseguida consolaron a la diva que se la notó muy triste por la baja que sufrió en esta nueva temporada que se inició anoche con las cenas nuevamente desde el estudio de El Trece, ya que en enero las transmisiones se realizaron desde Mar del Plata.