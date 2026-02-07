sábado 07 de febrero de 2026
7 de febrero de 2026
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana en el Trece

Sin el programa de Juana Viale al aire, "La Chiqui" definió las figuras que las acompañarán en su "mesaza" de "La Noche de Mirtha".

Este sábado 7 de febrero desde las 21.30 horas, "La Noche de Mirtha" tendrá de comensal al periodista Nicolás Wiñazki.

También estarán presentes en la mesa de Mirtha Legrand este fin de semana la exministra de seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich; la periodista Guadalupe Vázquez; la nueva conductora de "Bendita TV", Edith Hermida; y la panelista Pía Shaw.

¿Cuándo vuelve Juana Viale con "Almorzando con Juana"? La nieta de "la Chiqui" e hija de Marcela Tinayre se tomará un descanso hasta el 27 de febrero, por lo que regresará en marzo.

