Llavallol: más testimonios contra el hombre acusado de amenazar a su ex con difundir fotos intímas

La denuncia de la vecina de Llavallol es investigada por la UFI 9 de Lomas de Zamora.

Luego de la denuncia de una vecina de Llavallol que acusó a su expareja de amenazarla con difundir fotos íntimas de ella, se conoció un nuevo testimonio de una mujer que en el pasado habría sido víctima de la misma persona.

"No es la primera ni segunda vez que haces esto. Lamentablemente, desde el lado de exnovia o conocida, avisar a veces puede implicar ser la loca", expresó una joven que habría pasado por lo mismo tiempo atrás.

En el mismo descargo publicado en redes sociales, compartió el escrache de la víctima del caso de "sextorsión" y contó su caso. "Tenes más denuncias que cinturones. Paraste una vez por la cantidad de cosas que subí tuyas, pero conseguiste otra mina que perturbar. Ojalá tengas la condena social que te mereces, porque la condena policial sabemos que es por horas", manifestó.

En la denuncia hecha días atrás en la Comisaría de la Mujer y Familia de Temperley , a la que tuvo acceso La Unión , la víctima contó que el acusado, de 25 años, se presentó en varias oportunidades en la puerta de su trabajo para exigirle que retomen la relación, y que incluso la insultó.

Denuncia-acosador La denuncia de la víctima del acosador.

A pesar de que la chica lo bloqueó de sus perfiles en internet, su ex se creó cuentas falsas para subir fotos de ella en ropa interior para avergonzarla y aprovecharse de ello para exigirle que vuelvan a estar juntos, a modo de extorsión.

El acosador sería profesor de artes marciales

Según explicó la víctima, el presunto acosador, con quien estuvo de novia cerca de un año, sería profesor de artes marciales y tendría antecedentes similares con al menos una mujer más.

A raíz de las constantes escenas de celos y actos de manipulación, la joven se cansó y decidió finalizar el vínculo, aunque luego de la separación, sigue siendo acosada.

El caso está en manos de la UFI 9 de Lomas de Zamora. La fiscalía dispuso un botón antipánico y una restricción perimetral. Sin embargo, el acusado habría desobedecido la medida.