Detuvieron en Villa Centenario a un hombre acusado de amenazas contra un comerciante y su empleado

El caso ocurrido en Villa Centenario es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

Un hombre de 62 años, acusado de amenazas con un arma de fuego, fue detenido durante un operativo de la DDI de Lomas de Zamora en el interior de una vivienda de la localidad de Villa Centenario , tras la denuncia hecha por la víctima.

La víctima del caso es un comerciante y su empleado, quienes habrían sufrido el violento hecho ocurrido días atrás en Ingeniero Budge , según informaron fuentes del caso.

El hecho fue denunciado por los damnificados, quienes manifestaron a la Justicia que el sujeto ahora tras las rejas, los intimidó dentro del comercio exhibiendo un arma de fuego .

Una vez formalizada la acusación, personal de la DDI de Lomas inició una investigación que incluyó la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales, y tareas de campo para determinar el paradero del imputado.

Detenido en Villa Centenario

Como resultado de las tareas investigativas, las autoridades lograron identificar un domicilio donde podría encontrarse el acusado. Con la correspondiente orden judicial de allanamiento y secuestro, el procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de la localidad de Villa Centenario.

Durante el operativo, los efectivos policiales concretaron la aprehensión del sospechoso y secuestraron un revólver calibre .357 de color negro, junto con seis municiones.

La fiscalía interviniente avaló el accionar policial, dispuso el secuestro del arma y las municiones, y ratificó la detención del hombre, imputado por los delitos de amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de guerra.