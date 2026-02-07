sábado 07 de febrero de 2026
Extraña declaración.

Polémica con Anamá Ferreira y el racismo: "La Selección Argentina no tiene un negro"

La ex modelo brasileña Anamá Ferreira se metió en una verdadera polémica por hablar del racismo e involucrar a la Selección Argentina.

Anamá Ferreira entró en una polémica por el racismo e involucró a la Selección Argentina. 

La empresaria y exmodelo brasileña Anamá Ferreira volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática este sábado tras su paso por la señal de noticias TN, donde fue invitada para debatir sobre un tema preocupante: la discriminación racial en Argentina.

¿Qué pasó?

Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando Anamá apuntó directamente contra el fútbol local y lanzó una frase que encendió la mecha en las redes sociales: "La Selección Argentina es la única que no tiene un negro".

La reacción en las redes

La crítica de Anamá Ferreira reavivó un debate recurrente que suele instalarse desde medios internacionales (como sucedió con The Washington Post durante el Mundial de Qatar) sobre la representación racial en la "Scaloneta", un planteo que la sociedad argentina suele rechazar argumentando que la conformación del equipo responde a la demografía del país y no a una política de exclusión.

