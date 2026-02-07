Polémica con Anamá Ferreira y el racismo: "La Selección Argentina no tiene un negro"

Anamá Ferreira entró en una polémica por el racismo e involucró a la Selección Argentina.

La empresaria y exmodelo brasileña Anamá Ferreira volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática este sábado tras su paso por la señal de noticias TN, donde fue invitada para debatir sobre un tema preocupante: la discriminación racial en Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Anamá Ferreira asistió al piso para referirse al escándalo de la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de "injuria racial", exigiendo una "sanción ejemplar" para este tipo de conductas. "No es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso", sostuvo la exmodelo.

Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando Anamá apuntó directamente contra el fútbol local y lanzó una frase que encendió la mecha en las redes sociales: "La Selección Argentina es la única que no tiene un negro".

La reacción en las redes La crítica de Anamá Ferreira reavivó un debate recurrente que suele instalarse desde medios internacionales (como sucedió con The Washington Post durante el Mundial de Qatar) sobre la representación racial en la "Scaloneta", un planteo que la sociedad argentina suele rechazar argumentando que la conformación del equipo responde a la demografía del país y no a una política de exclusión.

Compartí esta nota en redes sociales:







