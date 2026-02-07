sábado 07 de febrero de 2026
Qué es la puerta roja de Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro reveló nuevos detalles de lo que será una edición inédita del reality de Gran Hermano, en Telefe.

La puerta roja será una de las grandes novedades de Gran Hermano Generación Dorada. 

A semanas del estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro reveló nuevas reglas y dispositivos que cambiarán la dinámica del reality. Entre las novedades más comentadas aparece la puerta roja, un elemento inédito que se sumará a la casa y que promete alterar estrategias, alianzas y el destino de los participantes desde el inicio del certamen, el 23 de febrero.

La puerta roja de Gran Hermano 2026 estará ubicada en el jardín del patio, a la vista de todos, y funcionará como un factor sorpresa permanente: “Van a pasar cosas”, anticipó Santiago Del Moro sin dar detalles concretos.

Cuál será la función de la puerta roja en Gran Hermano Generación Dorada

Según adelantó la producción, la puerta roja se integrará al esquema de juego junto a otros mecanismos ya conocidos, como la puerta giratoria implementada en la edición anterior. El objetivo es incrementar la tensión narrativa y evitar zonas de confort dentro de la casa, obligando a los jugadores a tomar decisiones constantes y a exponerse frente a sus compañeros y al público.

Este nuevo recurso se suma a otras modificaciones pensadas para combatir el juego pasivo, como la placa planta, mediante la cual la audiencia podrá votar para eliminar a quienes considere poco activos.

