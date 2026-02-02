Cómo nació el romance entre Jimena Monteverde y su esposo

Jimena Monteverde es una de las cocineras más queridas de la televisión argentina y está al frente de su programa en las tardes de El Trece . Mientras que en su vida personal, está casada desde hace más de 30 años con Mariano.

La historia de amor entre Jimena Monteverde y Mariano, de quien tomó su apellido, nació en 1991, cuando iniciaron un romance que, dos años después, se transformó en matrimonio.

El casamiento fue celebrado el 5 de febrero de 1993, en la localidad de Pilar, el mismo lugar donde hoy viven y que en aquel entonces era puro campo.

“Hacían 50 grados a la sombra”, afirmó la chef en una entrevista . Se casaron al mediodía, él tenía 35 años y ella apenas 20. Ella estaba embarazada de Victorio, su primer hijo. Mariano venía de una separación y, en esos años, eso no era un dato menor. “No tenía buena prensa”, admitió ella.

image Jimena Monteverde y su esposo.

El papá de Jimena Monteverde fue clave en la relación

Los suegros, especialmente Daniel, el padre de la mediática cocinera, fueron un apoyo clave. El papá de Jimena conoció al empresario en un vivero, lugar donde trabajaba.

“Mariano fue mi primer novio y el único hombre en mi vida. Es una elección y yo soy totalmente feliz”, contó en otra oportunidad. El matrimonio amplió la familia con las llegadas de Victorio y Amparo, sus dos hijos.

Jimena Se convirtió en abuela joven de dos nietos: Malvina (nacida en octubre de 2023) y Venancio (nacido a fines de diciembre de 2025), ambos hijos de Victorio y su esposa Josefina.