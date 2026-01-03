sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026
Lo nuevo.

Cuándo llega Jimena Monteverde a El Trece con La Cocina Rebelde

Jimena Monteverde dejó El Nueve para pasar a la pantalla de El Trece con sus habituales y desestructurados ciclos culinarios. La acompaña un numeroso equipo.

Jimena Monteverde llega a El Trece.&nbsp;

Jimena Monteverde llega a El Trece. 

El ciclo estará en el aire desde el lunes 5 de enero a las 14.45 y entre las figuras que formarían parte del ciclo se destacan Luisa Albinoni y Pietro Sorba, dos referentes de la cocina argentina, junto a Coco Carreño, Paco Almeida y Rodrigo Cascon, quienes aportarán su experiencia y estilo propio a cada emisión.

Momi Giardina se despidió de MasterChef Celebrity. 
Hasta pronto.

Cómo fue la despedida de Momi Giardina de Masterchef Celebrity
Maxi López reside en Ginebra, Suiza, junto a su pareja, Daniela Christiansson
Hasta pronto.

Las lágrimas de Maxi López luego abandonar MasterChef Celebrity
El equipo se completaría con la participación de Romina Pereyro, especialista en alimentación saludable, y el doctor Facu Pereyra, que sumaría una mirada orientada al bienestar y la nutrición.

Jimena Monteverde, en el El Trece

Además, el programa contaría con la presencia de Mariana Corbeta y de Iwao, reconocido como el cocinero oriental, quien aportará sabores y técnicas de la gastronomía asiática, ampliando la propuesta culinaria del ciclo.

El verano se llena de sabor, humor y creatividad en la pantalla de El Trece con el estreno de La cocina rebelde, una propuesta que invita a descubrir la gastronomía desde un lugar distinto, divertido y descontracturado.

Con Jimena Monteverde al frente, el programa promete recetas accesibles, tips útiles y momentos ocurrentes, donde cocinar deja de ser una rutina para transformarse en una experiencia entretenida. Una cocina sin reglas rígidas, pensada para aprender, probar y reírse en el proceso.

El Canal Volver presenta las películas de Sandro. 
Rescate emotivo.

El Canal Volver recuerda a Sandro a 16 años de su partida

Romina Uhrig, complicada.
Fuerte.

Romina Uhrig habló sobre sus adicciones tras la salida de Gran Hermano