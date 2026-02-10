Jimena Monteverde reveló que habló con Mirtha Legrand tras su sorpresiva salida del programa

Tras el descargo que hizo Mirtha Legrand en su programa del último sábado respecto a la salida de su cocinera estrella, Jimena Monteverde en un clima en que la diva se mostró muy conmovida y atravesada por la nostalgia y la tristeza, la conductora de "La cocina rebelde" habló del tema.

El evidente malestar de la Chiqui también estuvo cargado de un reclamo al canal ya que que dejó en claro cuánto le dolió perder la presencia de la cocinera en su programa: La Noche de Mirtha.

“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho. Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con esto también”, dijo el sábado, pero ante la polémica que se armo en torno a dicha desvinculación, fue Jimena quien salió a poner paños fríos.

En una nota con "A la Tarde" (América Tv) se sinceró sobre los motivos de su salida de las mesazas: "Ese fin de semana no pude grabar porque se me contraponen las grabaciones con el vivo y estamos defendiendo el vivo. Esperemos que se arregle, querría que sí", aclaró la cocinera sobre su intención de poder seguir grabando el programa de Mirtha Legrand y a su vez hacer el suyo en vivo, que sale todas las tardes por El Trece.

Además, Jimena reconoció ante toda la polémica que se armó y tras escuchar las palabras tan sentidas de Mirtha: "La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar".

Según la cocinera habló con la conductora y dejó en claro que la decisión la maneja el canal, También contó que se enteró que no podía grabar con Mirtha el último programa recién días antes de lo pactado. "Lo manejan ellos (los directivos) y yo me enteré uno o dos días antes en realidad. Yo ya tenía todo organizado para la grabación, es más, todas las chicas fueron a cocinar y a armar todo como si no pasara nada", explicó la chef.

Finalmente, destacó sobre los horarios que dificultan que esté en ambos ciclos: "Justo se superpone la grabación de Mirtha con el horario en vivo de mi programa. Fue todo medio sobre el momento y ya nosotros acá teníamos planeado para grabar. Es mi programa, estamos en vivo y gracias a Dios y a la gente que nos ve, nos está yendo bien. Es una cosa que escapa de mí, yo laburo las 24 horas".

Mirá el video