La feria Urkupiña de La Salada realizará la ExpoUrku: los detalles

Será de 8 a 16 en el predio de La Salada.

Una nueva propuesta busca ampliar la actividad comercial de La Salada y generar un espacio de encuentro entre fabricantes, comerciantes, empresas y consumidores. Se trata de ExpoUrku , que se realizará los días 16, 18, 19 y 2, de 8 a 16 en el predio de La Salada, en Ingeniero Budge .

La iniciativa tendrá entrada libre y gratuita. Según explicaron desde la organización, el objetivo es aprovechar el movimiento comercial de la feria y sumar nuevas empresas, productos y servicios.

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"Hoy el comercio y la industria atraviesan desafíos importantes. Por eso consideramos fundamental que, desde el sector privado, podamos impulsar iniciativas que acompañen a quienes producen, invierten y trabajan todos los días", señalaron desde la organización de ExpoUrku.

Durante las jornadas habrán espacios de exhibición de distintas marcas y empresas, presentaciones de productos y propuestas vinculadas al comercio y la industria.

Entre los sectores que tendrán presencia se encuentran el automotor, motocicletas, tecnología, electrodomésticos, maquinaria, herramientas, servicios financieros y otros rubros. El sector textil también tendrá un lugar destacado, en línea con la actividad histórica de Urkupiña y de La Salada.

Además, habrá un sector gastronómico, espacios para actividades y presentaciones, y cobertura a través de las redes sociales y el canal de streaming de la organización. "Queremos generar un espacio donde puedan convivir grandes marcas con fabricantes, comerciantes y emprendimientos que buscan crecer", expresaron.

"Queremos que nuestro paseo de compras siga siendo un lugar de trabajo y oportunidades".

Una propuesta que busca generar oportunidades

Desde Urkupiña explicaron que la propuesta nació como respuesta al contexto que atraviesan actualmente los comercios y la industria como los costos de producción, la competencia de productos importados, la necesidad de mantener precios competitivos, las dificultades de acceso al financiamiento y los cambios en los hábitos de consumo.

"Los momentos de mayor dificultad también son momentos en los que hay que generar oportunidades y realizar cosas nuevas", enfatizaron.

En ese sentido, uno de los objetivos es que las oportunidades no estén concentradas únicamente en las grandes empresas, sino que también puedan alcanzar a fabricantes, comerciantes y emprendedores que desarrollan su actividad en el predio.

La organización considera que la diversidad de sectores será uno de los principales atractivos de la primera edición: "Urkupiña tiene algo muy valioso: miles de personas que llegan buscando mercadería, precios y oportunidades comerciales".

El impacto de Urkupiña en la comunidad

Urkupiña cuenta, según datos proporcionados por la propia organización, con más de 2.200 puestos y genera alrededor de 5.000 empleos directos e indirectos. El movimiento comercial, explican, no se limita a quienes trabajan dentro del predio, también alcanza a transportistas, proveedores, talleres textiles, servicios gastronómicos, personal de mantenimiento, seguridad, entre otros.

Además, el complejo recibe comerciantes y compradores provenientes de distintos puntos del país que llegan para abastecer sus negocios, lo que convierte al predio en un punto de conexión entre productores, comerciantes y consumidores.

"Detrás de cada puesto existe una historia de trabajo, una familia, un fabricante y un comerciante", destacaron al referirse al impacto que tiene la actividad en la economía de la zona.

La intención no es que sea una experiencia aislada, sino el comienzo de una propuesta que pueda repetirse y crecer con nuevas ediciones. "Queremos que nuestro paseo de compras siga siendo un lugar de trabajo y oportunidades para miles de familias, pero también que se convierta en un espacio de innovación, desarrollo y conexión entre empresas", enfatizaron.