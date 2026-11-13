Finde en Lomas de Zamora: la orquesta de Leo Masliah y un tributo a The Police

Este fin de semana llega a Lomas de Zamora La Orquestita del Oeste, dirigida por Leo Masliah , un concierto de Tango Sinfónico y bandas tributos Intoxicados y The Police. También se sumarán obras de teatro y el festejo de cumpleaños de Las Nobles Bestias.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el sábado a las 21 sonará en vivo la banda Botellas con su gran tributo a Intoxicados.

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El domingo a las 16 sale a escena “Exploradoras de la Galaxia”, una puesta para los más bajitos, y a las 20 será el turno "Somos más de lo que ves" , una jornada para reconocer la identidad y la memoria.

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, el sábado a las 20 habrá un Concierto de Tango Sinfónico con más de 100 músicos en escena.

Teatro para los más bajitos, en Lomas de Zamora.

La banda Kamada hace un alto en la región en medio de su gira para presentarse en vivo en viernes a las 21 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

El viernes desde las 21 sonará en vivo la banda Calibre 80’, con todos los hits ochentosos, en Bodega Lomitas de Lomas de Zamora, España 451.

“Una familia en juego”, una adaptación de la obra de Florencia Sánchez, pisa las tablas el domingo a las 19 en el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora, Hipólito Yrigoyen 9437.

“Olor a pueblo”, una obra de Melina Aliotta y Rocío Romera, irrumpe en escena el domingo a las 19 en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074.

Más música en vivo

La compañía Lírica en Diagonal presenta “La Flauta Mágica”, la clásica creación de Mozart, el sábado a las 20 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

El músico Martín Catoira, junto a su banda, le baja la cortina al 2026 con sus canciones el sábado en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

La Orquestita del Oeste, una formación con dirección, arreglos y piano por el músico uruguayo Leo Masliah, se presenta el sábado a las 21,30 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

The Police Men, el mejor tributo a The Police, sonará en vivo con los clásicos de la banda que lideró Sting el viernes a las 20 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058. El sábado será el turno de El Padre & los Perros Sucios.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, habrá cover de rcok argentino con Demo Vintage, el viernes, y Banda de Garaje, el sábado.

El sábado desde las 21 Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142, celebra sus 32 años de vida con teatro, intervenciones, varieté, comida, música, y mucho más.

En Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255, el viernes desde las 21 se arma otra edición de la “Milonga bajo la barra”, con Despelotango sonando en vivo.