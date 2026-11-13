Una caravana recorrerá Banfield para visibilizar los derechos en salud mental

Patas Arriba , el encuentro para visibilizar los derechos en salud mental , tendrá su 16° edición este sábado con una caravana por las calles de Banfield y actividades en el Centro Comunitario Libremente .

"Es un encuentro por la plena inclusión de las personas con padecimiento mental y en contra del prejuicio y el estigma que contribuye a su segregación. Con la ocupación del espacio público y a través de diferentes actividades culturales buscamos visibilizar la problemática del encierro crónico y la importancia de restituir los derechos ciudadanos", señalaron los organizadores.

La jornada comenzará a las 12.30 en la estación de Banfield (lado Oeste) , donde se juntarán profesionales, usuarios, referentes y vecinos. Luego comenzará la caravana para llegar hasta Libremente, que está ubicado sobre la calle Alem 855.

En el Centro Comunitario habrá actividades artísticas, buffet, feria de emprendedores, micrófono abierto y una asamblea con todos los participantes. Algunas de las organizaciones que formarán parte del encuentro son el Grupo de teatro La Toma, Bondi Artístico Comunitario, Frente de artistas del Borda, Los Magos de Adrogué, Ensamble Serendipia, Feria Sin Fronteras, Crear y Konfonica.

Vecinos y familias podrán sumarse tanto a la caravana como a las actividades gratuitas que se realizarán en Libremente. En 2009 comenzó a formarse la Red Patas Arriba compuesta por asociaciones, equipos de salud, universidades, municipios y autoridades estatales que luchan contra el estigma, la discriminación y la desmanicomialización.

Otro de los objetivos es lograr la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que implica la sustitución de los hospitales neuropsiquiátricos monovalentes por servicios de base comunitaria.

Un espacio que trabaja por la inclusión y el arte en Lomas

Unas 300 personas participan todos los meses de los talleres y actividades culturales que se organizan en el Centro Comunitario Libremente, que lleva 26 años trabajando por la inclusión a través del arte y la participación social.

El lugar forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia sanitaria, educativa, laboral y recreativa.

Durante todo el año hay diferentes talleres artísticos, eventos culturales y salidas educativas. Mientras que a lo largo de cada semana está a disposición el emprendimiento de comidas "Sureñas" (lunes a viernes, de 9 a 15), una feria americana (martes a viernes, de 10 a 13) y el rincón de las aromáticas (martes, de 9 a 12).