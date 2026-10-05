Temperley: amplían el emprendimiento textil del Hospital Esteves y piden donaciones

Necesitan telas de todo tipo y color y lanas para tejer al crochet o a dos agujas.

Comenzaron a realizar mantas tejidas a mano en el hospital ubicado en Temperley y necesitan de la donación de telas para continuar con el emprendimiento.

Aprendimiento Textil nació en el Hospital Esteves de Temperley con el objetivo de insertar al mercado laboral a las mujeres internadas y externadas del centro de salud. Fue creciendo, incorporando nuevas alternativas para la venta y en esta etapa incursionan en las mantas tejidas a mano.

"Si bien el contexto no es el mejor de todos y se nota en la producción, seguimos adelante en la búsqueda de donaciones de retazos de tela que nos permitan seguir incorporando productos nuevos para incrementar las ventas", detalló Lorena Alegre , licenciada en Terapia Ocupacional y la coordinadora del emprendimiento textil del hospital psiquiátrico.

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Actualmente, son miembros de la iniciativa textil, unas nueve señoras -algunas están internadas y otras ya son externadas- del centro de salud ubicado en Temperley. "En este momento acompañamos a las mujeres cuatro personas: dos referentes técnicos (Gabriela Lambardi y Roberto Arismendi) y dos profesionales de la salud, la licenciada en Psicología Natalia Osella y yo", explicó Alegre.

Las mujeres que se van incorporando al proyecto son capacitadas por los profesionales en distintas alternativas. "La última propuesta se trata de tejer con las manos. Son tiras de tela que se utilizan como si fuera un telar, pero sin el telar. Arman mantas y distintos accesorios que algunos de ellos ya fueron vendidos", contó la terapista.

Están teniendo muchas ventas internas de los trabajadores del hospital. También realizan arreglos de prendas que eso es una de las demandas más importantes que tienen. "Muchos trabajadores traen su prendas y mochilas para arreglar y eso da continuidad de trabajo", contaron.

En octubre van a estar participando de las 7mas jornadas de Salud Mental en el Hospital El Dique de Ensenada. En noviembre se van a Quilmes para participar de la feria de economía social solidaria que se realiza en la UNQUI. Para llegar con producción a esos espacios están buscando donación de telas: puede ser retazos de jean, lino, poliester o jogging.

También están en la búsqueda de lanas de cualquier grosor y color, ya que hay varias tejedoras de crochet y de dos agujas.

Cómo ayudar

Lo que intenta el proyecto es buscar siempre ideas nuevas que incentiven a las mujeres a aprender y a proyectarse a nivel laboral. "Siempre estamos en la búsqueda de productos sencillos, pero vistosos para hacer y que sean vendibles porque la ganancia también es de suma importancia para las señoras que trabajan en la iniciativa", comentó la profesional.

Es importante que además de la producción, Aprendimiento Textil se dedica a no sólo hacer arreglos de ropa, también hacen dobladillos, cambio de cierres y botones y reducción de tallas. Para solicitar el servicio o hacer llegar las donaciones de telas o lanas hay que comunicarse por WhatsApp al 1139070822 o acercarse hasta el hospital ubicado en Garibaldi 1661, Temperley.