Desde el entorno de “Cindy” , la menor que denunció a su padre por abuso sexual , expresaron su indignación luego de que la Justicia de Lomas de Zamora decidiera absolver al acusado. Avisaron que apelarán ante Casación.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 de Lomas de Zamora declararon la absolución de un hombre que había sido juzgado por “abuso sexual gravemente ultrajante” contra su hija, desde que ella tenía 3 años hasta que cumplió 5.

El fallo fue por unanimidad. Todos los jueces estuvieron de acuerdo en no condenar al acusado. Sin embargo, solamente dieron a conocer la sentencia, pero no comunicaron los fundamentos de la decisión. El veredicto indignó a la familia de la víctima.

Tras conocerse la sentencia, desde el entorno de “Cindy” publicaron un comunicado repudiando el fallo de los jueces del TOC 9 de Lomas. “Hay huellas que el mar puede borrar de la arena. Pero hay historias que no se borran. Hay voces que no se silencian. Y hay luchas que no terminan con una sentencia ”, expresaron en un texto que acompañaba precisamente una imagen dibujada sobre la arena.

En la misma línea, avisaron que apelarán ante el Tribunal de Casación Penal. “El TOC 9 de Lomas de Zamora absolvió al acusado. La indignación es inmensa. Una absolución no borra lo vivido, no borra las pruebas presentadas ni significa que lo que denunciamos no haya ocurrido. Vamos a apelar. Vamos a seguir. No nos vamos a callar. La lucha por justicia continúa”, remarcaron.

Con el mismo tono se expresó Samantah Pedrozo, abogada que representó a “Cindy” durante el proceso judicial. La letrada reprochó que “un Tribunal integrado por dos mujeres, no le creyó a la niña que tuvo un relato contundente en Cámara Gesell y que había contado sobre los abusos sufridos en el Jardín a dos de sus señoritas”.

“Durante el juicio, escuchamos audios donde la nena refería que el padre la lastimaba, vimos la Cámara Gesell y escuchamos a la madre del acusado decir que ‘acariciar’ la cola de los bebés era algo normal. Pero parece que el excelentísimo Tribunal, le creyó al imputado, que durante una hora se dedicó a llorar y a decir que era inocente”, agregó

El caso de Cindy

"Cindy" denunció a su padre por abuso sexual.

Todo empezó en 2015. La víctima, identificada con el nombre de fantasía “Cindy” para resguardar su identidad, le contó a su madre que su propio padre había abusado de ella en una vivienda de Almirante Brown. Inmediatamente la mujer denunció el hecho ante la Justicia.

Si bien se abrió una investigación, un juzgado de Familia de Lomas había ordenado la revinculación de la niña, que en ese momento tenía 5 años. “Cindy” terminó denunciando nuevo abusos por parte de su padre.

Esa nueva denuncia fue ratificada posteriormente por Cámara Gesell y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°16 de Lomas de Zamora. La investigación se extendió por diez años, hasta que la causa llegó a juicio oral y público, por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.