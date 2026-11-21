En un megaoperativo de 136 allanamientos conjuntos, detuvieron a 16 personas que eran investigadas por grooming, producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil . Hubo operativos en Lomas de Zamora .

La investigación, denominada “Operación Protección de Infancias VIII” , apuntaba a combatir cualquier delito que atente contra la integridad sexual de niños y adolescentes. La misma contó con la participación de nueve fiscalías especializadas que funcionaron como nodos en la investigación y detección de los responsables.

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Según se informó oficialmente, se llevaron a cabo 136 allanamientos conjuntos y coordinados en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires, bajo la coordinación del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General.

Los allanamientos se llevaron a cabo en los departamentos judiciales de Lomas de Zamora, Avellaneda-Lanús, La Matanza, Quilmes, La Plata, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Hubo operativos en Lomas de Zamora y muchas otras localidades.

Como resultado de la operación, hubo un total de 127 personas identificadas de entre 15 y 77 años. Siete de ellos trabajaban en contacto directo con niños y/o adolescentes. Además, se encontraron nueve menores de edad que compartieron material de abuso sexual infantil y siete de ellos eran posibles víctimas.

Uno de los detenidos en los operativos.

Entre los lugares allanados estuvo una cárcel, donde uno de los investigados estaba preso por el delito de “abuso sexual infantil agravado por el vínculo”.

Según el reporte oficial, detuvieron a 16 personas en los mencionados objetivos. Los uniformados incautaron 73 computadoras, 96 dispositivos de almacenamiento, 180 celulares y dos armas de fuego. Todo el material electrónico será peritado para determinar las responsabilidades de cada integrante.