Nueva denuncia se suma a la investigación por el presunto abuso sexual en un jardín de Lomas

Una nueva denuncia se suma al escándalo en el jardín de Lomas de Zamora.

Una nueva denuncia sumó preocupación en torno al Colegio Inmaculado Corazón de María (CIM), de Lomas de Zamora , donde ya se había conocido una investigación por un presunto abuso sexual de un alumno del jardín de infantes .

Según informó una fuente cercana a la causa a La Unión , en esta oportunidad, otra familia manifestó sus sospechas a partir de una serie de comportamientos que observó en un menor del nivel inicial después de concurrir al establecimiento educativo.

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La persona denunciante recurrió a la Justicia el pasado miércoles 28 de octubre y el caso quedó caratulado, por el momento, como “averiguación de ilícito” .

En el documento consta la intervención de la UFI 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Mientras tanto, la otra investigación por el supuesto abuso tramina en la UFI 2.

Días atrás, los padres exigieron medidas a las autoridades del colegio.

La denuncia

La familia advirtió comportamientos que le llamaron la atención y que motivaron un pedido de explicaciones a las autoridades del jardín. La preocupación se centró en lo ocurrido durante la jornada escolar y en la reacción posterior al momento de regresar al establecimiento.

La persona denunciante aseguró que intentó obtener respuestas del personal jerárquico y que esperaba recibir orientación de profesionales de la institución. Sin embargo, sostuvo que no obtuvo las explicaciones que buscaba, y solicitó el pase a otro establecimiento educativo.

Para preservar la identidad y la intimidad de la víctima, omitimos los datos personales y otros detalles que podrían permitir su identificación. Además, la información se limita a los aspectos generales incluidos en la denuncia, sin exponer circunstancias íntimas ni elementos que permitan reconocer a la persona involucrada.