Organizan una lotería familiar en Banfield para ayudar a la Sala Cestoni

La Sala Cestoni de Banfield sigue impulsando acciones solidarias para resolver problemas económicos, edilicios y legales que dificultan su funcionamiento. Este domingo realizarán una lotería familiar con diferentes premios para los participantes.

El encuentro comenzará a las 15 en el Centro de Jubilados Sueño de Amigos , ubicado en la calle Bosch 2060 , que pondrá a disposición sus instalaciones para colaborar con la sala. "La idea es que los vecinos vengan a pasar una linda tarde en la que vamos a jugar a la lotería, disfrutar de un show de música en vivo y un buffet económico con empanadas, pizzas, cosas dulces y bebidas. Integrantes de nuestra comisión y comerciantes de Banfield donaron varios premios para los ganadores de la lotería como una cafetera eléctrica, tostadora, secador de pelo, indumentaria, calzado y vouchers para limpieza de cutis", contó Marina López, administradora de la Cestoni.

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Desde febrero del año pasado, la sala tiene una nueva Comisión que trabaja con mucho esfuerzo para que la institución crezca tanto a nivel sanitario como social. Lamentablemente, heredaron un conflicto legal de la gestión anterior que necesitan resolver cuanto antes para evitar que la situación se agrave.

"En una de las reuniones de la Mesa de la Comunidad que organiza el Municipio contamos el problema legal que estamos atravesando y Neli, la presidenta de Sueño de Amigos, nos ofreció las instalaciones del centro para hacer una lotería familiar. Nosotros no teníamos idea de cómo organizarla y ella nos asesoró en todo así que estamos muy agradecidos por la ayuda que nos están dando", destacó Marina.

Para la lotería están vendiendo 3 cartones a $5 mil que se pueden comprar hasta el viernes, de 9 a 18.30, en la Sala Cestoni ubicada sobre la calle Rincón 143. También se podrán adquirir el mismo domingo en el centro de jubilados.

Una institución con más de 90 años de historia en Banfield

La Sala Cestoni tiene 91 años de historia y es una de las instituciones emblemáticas de Banfield. Actualmente ofrecen servicios de vacunación, medico clínico, pediatría, podología, gastroenterología, kinesiología, traumatología, oftalmología, dermatología, psicología, neurología, fonoaudiología y ginecología.

También dan clases de yoga, gimnasia, actividades físicas adaptadas y talleres de tejido, pintura, literatura y percusión. En el último año y medio abrieron 2 consultorios, sumaron nuevos profesionales de salud y renovaron la planta alta. Ante cualquier consulta está disponible el número de WhatsApp 11-5990-6191.