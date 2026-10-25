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25 de octubre de 2026
Hay que anotarse.

Arranca en Banfield el taller que enseña a los adultos mayores a usar el celular

Incorporan en Banfield una iniciativa dedicada a usar eficientemente las funciones básicas del celular para que las personas mayores estén comunicadas.

Los adultos mayores van a recibir herramientas básicas del uso del celular en Banfield.&nbsp;

Los adultos mayores van a recibir herramientas básicas del uso del celular en Banfield. 

Una forma de estar activos y evitar el aislamiento.&nbsp;

Una forma de estar activos y evitar el aislamiento. 

Este lunes arranca en Banfield la primera jornada del taller de apoyo para el uso de celular dedicado a ayudar a los adultos mayores que no cuentan con las herramientas para el óptimo uso del dispositivo que hoy no es solo para comunicarse si no también para hacer trámites o atender su salud.

Los que quieran sumarse deben tener en cuenta que serán al menos dos encuentros que se desarrollarán en el Club de Caza y Pesca ubicado en Alsina 529, Banfield, de 14 a 15.30. Los aranceles, aseguraron, son económicos.

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Alejandra Varela, quien estará al frente del taller, marcó: "Me parece fundamental que sepan el ABC del uso del celular hasta para que puedan pedir un turno en PAMI y que puedan enviar mensajes a sus familias".

Las herramientas que brindarán en el taller de Banfield

Varela, quien tiene una larga trayectoria dictando cursos y talleres, y se especializa en acompañamiento recreativo de adultos mayores, comentó que las familias de sus alumnos están preocupados porque no pueden estar comunicados como les gustaría. "Muchos me cuentan que les pasa que al irse de vacaciones quedan intranquilos porque pierden por completo la comunicación con sus padres porque o no ven los mensajes, no saben atender o no tienen idea como hacer o contestar una videollamada", aseguró la profe que además dicta el taller de la memoria.

Al no saber usar correctamente el celular, se van aislando cada vez más. "Actualmente, hasta le piden estar activos con el celular para atenderse en el médico, tienen que manejar la aplicación de PAMI y es fundamental que lo sepan hacer porque hay lugares que no les brindan la ayuda necesaria por falta de tiempo o de empatía", comentó Varela que apunta a ayudar tanto a los más grandes como a sus familiares.

Durante sus talleres, Varela intenta también orientarlos ante cualquier consulta que surjan, por eso durante la clase de mañana se van a brindar las herramientas necesarias y despejar las dudas. "Voy a intentar que entiendan que el celular es una forma de comunicación única e instantánea", resaltó la profe de Lomas que además es actriz.

Dentro de las dificultades que genera no tener un acceso óptimo del celular, Varela comentó que muchas veces sus alumnos se sienten aislados hasta de sus propios familiares. "Ellos deben tener en cuenta que sus hijos y sus nietos tienen sus vidas y esperan que se comuniquen porque ellos no saben como hacerlo y se sienten mal por esa situación. Por eso, lo que quiero es ayudarlos a que tomen la iniciativa", afirmó Varela.

También, se refirió a los hijos o nietos que viven en el exterior del país. "Los grupos de los hijos están activos, pero ellos muchas veces no saben como acceder y eso hace que pierdan el contacto cotidiano", siguió contando la experta.

Los que quieran anotarse deben escribir un mensaje o comunicarse al 1137601311 o los que no puedan usar el celular deben ir presencialmente y presentarse en la clase.

Mirá el video de la especialista:

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