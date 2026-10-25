Santiago Esquivel y Juan Alfaro, las voces de Banfield tras el empate con Lanús: "Estaba para nosotros"

El mediocampista Santiago Esquivel y el defensor Juan Alfaro coincidieron en que Banfield estuvo muy cerca de ganar el Clásico del Sur ante Lanús y por eso no escondieron su “bronca” una vez finalizado el encuentro en el estadio Florencio Sola , por la fecha 14 del Torneo Clausura .

El equipo de Pedro Troglio se había puesto en ventaja en el primer tiempo gracias a un gol de Adrián Balboa y tenía el desarrollo controlado, pero Lanús encontró en la pelota parada la llave de la igualdad y lo consiguió por intermedio de un preciso anticipo de Carlos Izquierdoz en el mejor momento de la visita.

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“Había que dejar la vida en la cancha y creo que el equipo lo demostró, pero nos vamos con amargura porque no pudimos obtener los tres puntos. El equipo hizo un gran partido desde el esfuerzo y con la pelota, pero nos vamos tristes porque era un choque para lograr la victoria”, se lamentó Esquivel en rueda de prensa.

Ante los periodistas presentes, el mediocampista analizó el desarrollo del partido y comentó que el Taladro tuvo oportunidades para ampliar el marcador antes de la igualdad del Granate: “Lo que nos faltó fue hacer el segundo gol, porque las chances las tuvimos. Lamentablemente ellos aprovecharon la pelota parada, donde se hacen fuertes, y el Cali (Izquierdoz) marcó el empate”, señaló.

En esa misma línea, agregó: “Nos quedamos con un sabor agridulce porque el equipo hizo bien las cosas. Si bien ellos salieron con todo en el segundo tiempo y llegaron al empate, lo levantamos de vuelta, pero lamentablemente no se pudo ganar”.

Alfaro y la bronca en el vestuario de Banfield: “Era para nosotros”

El lateral continuó en la misma línea que su compañero y no ocultó su malestar al remarcar que lo podrían "haber ganado" por cómo se dio el encuentro en el Lencho Sola.

Alfaro, otra vez las voces en zona mixta.

“Nosotros sentíamos que el partido era para nosotros, pero bueno… Hay veces que la pelota no entra, como por ejemplo en la jugada de Medina que pega en el palo y sale. Ahora hay que quedarse con que el equipo está bien, tiene una línea de trabajo, es ordenado y agresivo. Debemos seguir por este camino”, señaló.

Y respecto al trámite general del encuentro, Alfaro profundizó: “Hicimos un partido correcto, más allá de que después ellos, al verse en desventaja, salieron a buscar más arriba y empezaron a atacar un poco más. Mis sensaciones son que el partido era para nosotros, pero lamentablemente empatamos y ahora hay que seguir”.