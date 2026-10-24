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24 de octubre de 2026
En tablas.

Adrián Balboa convirtió, pero no se quedó conforme en el Clásico del Sur: "Queríamos ganar"

Adrián Balboa volvió a cumplir, puso en ventaja a Banfield en el Clásico del Sur, pero no se quedó conforme con el empate.

Adrián Balboa fue el autor del gol de Banfield contra Lanús en el Clásico del Sur.&nbsp;

Adrián Balboa fue el autor del gol de Banfield contra Lanús en el Clásico del Sur. 

El Clásico del Sur termino 1-1 en el Florencio Sola y, el autor del gol de Banfield, Adrián Balboa, se lamentó por el resultado, teniendo en cuenta que Banfield había hecho un gran primer tiempo.

"Creo que en el primer tiempo sobre todo fuimos muy superior, ganando las divididas, ganando todas las pelotas, encontrábamos el gol, también que fue muy importante, pero no lo pudimos por liquidar. Después nos pegamos un en el palo, creo que eran 2 a 0 y el partido por ahí se terminaba, pero bueno, esto es fútbol", comentó el delantero uruguayo..

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En cuanto a cómo se tomaba Banfield la previa de este partido, el autor del gol del Taladro explicó: "Como dije antes del partido, anímicamente venimos bien porque creo que encontramos un rumbo. Venimos mejorando y creo que, a base de trabajo, anímicamente estábamos bien".

Convirtió, pero Adrián Balboa no se quedó conforme con el resultado para Banfield

"Los hinchas de hoy que me pedían un gol, creo que cumplí, pero hubiese preferido que el equipo ganase; no sirvió así, pero bueno, hay que seguir trabajando", remarcó.

Por último, sobre las escasas chances que tiene Banfield para meterse entre los 8 clasificados a los playoffs del Torneo Apertura, Adrián Balboa sostuvo: "Y mientras tengan chance matemáticamente, vamos a dar pelea".

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