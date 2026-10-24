Banfield y Lanús repartieron puntos en un Clásico del Sur muy disputado

El Clásico del Sur quedó a manos en Peña y Arenales
Banfield y Lanús repartieron puntos en esta nueva edición del Clásico del Sur al igualar 1 a 1 en el estadio Florencio Sola, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura.
El Taladro abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo por intermedio de Adrián Balboa y jugó un buen primer tiempo, pero el Granate reaccionó en el complemento y aprovechó una pelota parada para alcanzar la igualdad por intermedio de Carlos Izquierdoz.
Lo mejor del equipo de Pedro Troglio se vio en el primer tiempo, donde consiguió la apertura del marcador y supo jugar con la diferencia en el marcador, controlando bien a su rival y siendo vertical en los ataques. Sin embargo, le faltó fineza para poder ampliar la diferencia.
El de Mauricio Pellegrino sacó su chapa en el complemento y empezó hacer peso el valor de sus individualidades para tomar el control de las acciones, aunque no estaba claro en los metros. En este contexto, sacó provecho de la pelota parada y el buen cabezazo del capitán para igualar la historia.
Después del partido, el partido entró en una meseta, los jugadores empezaron a sentir el cansancio y el empate es lo que mejor le sentó a esta edición del Clásico del Sur por lo que fueron los 90 minutos.
Final del partido: Banfield 1 vs. 1 Lanús
Con goles de Adrián Balboa y Carlos Izquierdoz, el Clásico del Sur terminó en empate. El local fue más en el primer tiempo, mientras que la visita reaccionó en el complemento y el 1 a 1 fue lo más justo.
Tiempo cumplido: se adicionaron 8 minutos
Se juegan los últimos 10 minutos del Clásico del Sur
Después del empate de Izquierdoz, el partido se emparejó y hay final abierto en Peña y Arenales.
Se calmó el clima y volvió la acción
Después de algunos minutos, el partido reinició y ya se disputan los últimos 25 minutos en el estadio Florencio Sola.
Partido demorado
Después del gol, Izquierdoz fue golpeado por un encendedor mientras festejaba su gol, al tiempo que Nahuel Losada quedó aturdido por la explosión de una bomba de estruendo cerca suyo.
LOSADA, AGREDIDO CON UNA BOMBA DE ESTRUENDO Tras festejar el empate de Izquierdoz para Lanús, el arquero recibió el impacto.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zcQAoo0nDp— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 24, 2026
GOOOOOOL DE LANÚS
Lanús aprovechó la pelota parada y llegó a la igualdad con un buen cabezazo de Izquierdoz, tras un tiro de esquina desde la derecha.
IZQUIERDOZ LO EMPATÓ PARA LANÚS Y FUE AGREDIDODe cabeza, el central del Granate empató el clásico ante Banfield y recibió un proyectil de la hinchada.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/0ZABGzIaUi— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 24, 2026
El palo le negó el segundo a Banfield
Federico Medina aprovechó una desatensión de José María Canale y anticipó a Nahuel Losada,pero su remate se estrelló en el palo.
EL PALO LE NEGÓ EL SEGUNDO A BANFIELDMedina aprovechó la desatención en el fondo de Lanús y su disparo dio en el palo.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/VTTpuUb5hA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 24, 2026
Rodríguez se lució y evitó el emapte de Lanús
El arquero de Banfield se exigió abajo contra un palo para evitar el gol de Matías Sepúlveda, que probó desde el borde del área grande aprovechando su buena pegada.
EL RUSO RODRÍGUEZ EVITÓ EL EMPATE DE LANÚSEl arquero de Banfield respondió bien tras el disparo de Sepúlveda.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YFISbcqvcL— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 24, 2026
Un gran corte de Alfaro salvó a Banfield
Lanús juntó pases y encontró espacios para lastimar al local, que evitó el gol con un preciso anticipo de Alfaro cuando Wlk se preparaba para convertir.
¡Arrancó el segundo tiempo!
Se juegan los últimos 45 minutos del Clásico del Sur.
¡Final del primer tiempo!
Banfield acertó su ataque más serio, después se defendió bien y por eso se fue en ventaja al entretiempo.
Probó Wlk, pero no soprendió a Rodríguez
En la última del primer tiempo, el delantero tuvo la primera situación del Granate con un remate que controló bien el 1 del Taladro.
Banfield tiene controlado a Lanús
Con un sólido trabajo y mucha entrega, el equipo de Pedro Troglio no sufre en defensa y genera peligro cuando ataque, aunque le falta estar más fino en los metros finales
Lanús tomó el control, pero no lastima a Banfield
El equipo de Mauricio Pellegrino sintió el golpe del gol de Balboa y salió en busca del empate. Si bien empezó a controlar el balón, no lastima a Rodríguez.
GOOOOOOOL DE BANFIELD
Sobre los 19 minutos, Adrián Balboa definió contra un palo tras un centro rasante de Gómez y puso el 1 a 0, en la primera acción de peligro del partido.
ROCKY BALBOA PUSO EL 1-0 PARA BANFIELD ANTE LANÚSEl delantero del Taladro llegó justo para poner el pie y la acomodó contra el palo.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/cTczAN0rY0— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 24, 2026
Mucha voluntad, pocas ideas
El Clásico del Sur sigue sin armarse. Más allá del color en las tribunas, en el campo de juego pasó muy poco y ninguno logra imponer condiciones.
¡Arrancó el Clásico del Sur!
Banfield y Lanús disputan los primeros 45 minutos en el estadio Florencio Sola.
Formaciones confirmadas para Banfield y Lanús
Banfield
- Diego Rodríguez (50), Juan Luis Alfaro (4), Santiago Daniele (2), Nicolás Meriano (6), Ignacio Abraham (27), Santiago Esquivel (5), Tomás Adoryan (20), Federico Medina (18), David Zalazar (40), Lautaro Gómez (10), Adrián Balboa (9).
- DT: Pedro Troglio.
Lanús
- Losada (26), Guidara (33), Izquierdoz (24), Canale (13), Marcich (6), Medina (17), Cardozo (30), Sepúlveda (16), Salvio (11), Besozzi (77), Wlk (20).
- DT: Mauricio Pellegrino.
Banfield y Lanús, otra vez cara a cara en el Clásico del Sur
Este sábado, desde las 14.45, el estadio Florencio Sola se llenará de color para recibir una nueva edición del Clásico del Sur, donde Banfield y Lanús buscarán quedarse con el duelo barrial para acercarse a sus objetivos en la recta final del Torneo Clausura. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y el árbitro será Facundo Tello.
El Taladro llega a este partido tras perder con Argentinos Juniors en la fecha pasada, mientras que el Granate dirá presente en el Lencho en medio de un gran presente, con cinco victorias en seis partidos, pero con una pesada mochila sobre sus espaldas: ganó 15 de los 65 partidos que se disputaron en Peña y Arenales.
El peso de la historia, justamente, es lo que intentará imponer el equipo de Pedro Troglio para sumar tres puntos necesarios, ya que en este compromiso se juega su última chance para seguir soñando con un lugar en los playoffs. Cualquier otro resultado lo dejaría eliminado a falta de dos fechas para la finalización de la fase regular.
La última victoria en el Clásico del Sur fue para Lanús.
Lanús también está obligado ganar, aunque en una posición mucho más cómoda: si logra los tres puntos, el equipo de Mauricio Pellegrino daría un paso clave para sellar su clasificación, dejando sin margen de error a San Lorenzo, hoy noveno en la zona B.
En cuanto a las formaciones, los entrenadores no dieron indicios al respecto y recién confirmarán las alineaciones minutos antes del encuentro. En el Taladro, el DT apostaría por la misma base del último partido, mientras que en el Granate, con la ausencia confirmada de Marcelino Moreno, la idea de Pellegrino sería repetir el equipo que jugó ante Platense.
Las posibles formaciones de Banfield y Lanús
Banfield: Diego Rodríguez; Juan Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Ardoyan; Federico Medina, Adrián Balboa y David Zalazar.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Matías Sepúlveda, Eduardo Salvio, Lucas Besozzi; y Allan Wlk.
Árbitro: Facundo Tello.