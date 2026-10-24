Banfield y Lanús repartieron puntos en un Clásico del Sur muy disputado

El Clásico del Sur quedó a manos en Peña y Arenales

Banfield y Lanús repartieron puntos en esta nueva edición del Clásico del Sur al igualar 1 a 1 en el estadio Florencio Sola, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura.

El Taladro abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo por intermedio de Adrián Balboa y jugó un buen primer tiempo, pero el Granate reaccionó en el complemento y aprovechó una pelota parada para alcanzar la igualdad por intermedio de Carlos Izquierdoz.

Lo mejor del equipo de Pedro Troglio se vio en el primer tiempo, donde consiguió la apertura del marcador y supo jugar con la diferencia en el marcador, controlando bien a su rival y siendo vertical en los ataques. Sin embargo, le faltó fineza para poder ampliar la diferencia.

El de Mauricio Pellegrino sacó su chapa en el complemento y empezó hacer peso el valor de sus individualidades para tomar el control de las acciones, aunque no estaba claro en los metros. En este contexto, sacó provecho de la pelota parada y el buen cabezazo del capitán para igualar la historia.

Después del partido, el partido entró en una meseta, los jugadores empezaron a sentir el cansancio y el empate es lo que mejor le sentó a esta edición del Clásico del Sur por lo que fueron los 90 minutos.