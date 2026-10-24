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24 de octubre de 2026
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Creció en Lanús y se retiró en Banfield: así vive Ezequiel Carboni la previa del Clásico del Sur

El exjugador de Lanús y Banfield Ezequiel Carboni analizó el crecimiento de ambos clubes del Sur y destacó el trabajo realizado en las divisiones inferiores.

Ezequiel Carboni creció en Lanús y se retiró en Banfield.

Ezequiel Carboni creció en Lanús y se retiró en Banfield.

Ezequiel Carboni, exfutbolista de Lanús y Banfield, se refirió al crecimiento de ambas instituciones y a la intensidad con la que se vive el Clásico del Sur que se disputará esta tarde, desde las 14.45, en el Florencio Sola.

El Kely Carboni conoce de cerca las dos realidades: pasó más de 20 años en Lanús y cerró su carrera como futbolista en Banfield. Esa experiencia le permitió comparar el recorrido de los clubes y destacar el crecimiento del Granate en las últimas dos décadas.

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Ezequiel Carboni, en su breve paso por Banfield.&nbsp;

Ezequiel Carboni, en su breve paso por Banfield.

"Estuve más de 20 años en Lanús y me retiré en Banfield. De un lado y del otro se vive mucho el clásico. Lanús tuvo un crecimiento muy llamativo en los últimos 20 años", comentó el Kely en charla con DSPORTS Radio (FM 103.1).

Ezquiel Carboni, con la camiseta de Lan&uacute;s.&nbsp;

Ezquiel Carboni, con la camiseta de Lanús.

Elogios para Banfield y Lanús

En ese sentido, consideró que ambas instituciones realizaron un trabajo destacado, tanto en el desarrollo deportivo como en la formación y proyección de futbolistas. "Los dos clubes trabajaron muy bien. Banfield vendió muy bien y muchos chicos llegaron a jugar en Primera. Hoy los dos clubes del Sur son muy importantes”, subrayó Ezequiel Carboni.

También resaltó la capacidad de Banfield para concretar ventas de jugadores y promover juveniles hasta el plantel profesional. Según su análisis, ese trabajo contribuyó a consolidar a los dos equipos como referentes del fútbol del sur del conurbano bonaerense.

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