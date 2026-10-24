Carlos Izquierdoz, luego de darle el empate a Lanús contra Banfield: "El punto no nos sirve para nada"

Carlos Izquierdoz le dio el empate a Lanús contra Banfield en el Clásico del Sur.

Lanús no la pasó para nada bien en el primer tiempo. Pero en la segunda mitad cambió la actitud y salió decidido a buscar el empate, que consiguió gracias a un cabezazo de Carlos Izquierdoz. Sin embargo, el Cali no se quedó conforme con el resultado del Clásico del Sur contra Banfield.

"El punto no nos sirve para nada. Queríamos ganar para sumar 9 de 9 y tener alguna chance de Copas más allá de la Sudamericana. No se pudo", comentó el capitán de Lanús.

Sobre el análisis del encuentro, Carlos Izquierdoz se lamentó por el tiempo que se demoró el juego, primero por agresiones desde la tribuna tras el gol del empate y luego por algunos simpatizantes de Banfield que se treparon al alambrado. "Se interrumpió demasiado. A nosotros eso no nos servía. Había dejarlos. Los ignorás y listo. Se iban a bajar en algún momento. A nosotros no nos cambiaba nada", explicó.

Carlos Izquierdoz ya sabía lo que era marcarle a Banfield de visitante El defensor central y capitán del Granate ya le convirtió dos goles a Banfield en el Florencio Sola, uno en cada arco. "Hablaba con algunos empleados que están en el club hace años. Me recordaban que hice un gol en aquel arco. Les dije que hoy iba a hacer uno en el otro. Cumplí", reveló Carlos Izquierdoz.

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