El goalball reunió a estudiantes de Lomas en una experiencia inclusiva

El deporte como herramienta para aprender, compartir y construir una sociedad más inclusiva, con ese propósito, se realizó en Lomas de Zamora el proyecto anual " Goalball inclusivo" , una propuesta educativa que reunió a estudiantes de distintas instituciones para conocer y practicar esta disciplina paralímpica.

El proyecto se da en articulación con secundarias orientadas en educación física (ES 21, 14, 28, 10), escuela especial N°505 y jugadores del deporte del municipio. A lo largo del año, docentes y estudiantes trabajaron en la adaptación de materiales, la creación de elementos y la práctica del juego. El proyecto culminó con un encuentro deportivo en la cancha del Municipio, donde los jóvenes pudieron compartir lo aprendido y jugar junto a deportistas de la disciplina.

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A diferencia de otras disciplinas que fueron adaptadas, el goalball fue creado específicamente para personas con discapacidad visual . Se juega con una pelota sonora que permite a los participantes orientarse mediante el oído, localizar su trayectoria y desarrollar estrategias para atacar y defender.

Esta característica convierte al deporte en una oportunidad para experimentar nuevas formas de percepción y reflexionar sobre las barreras que pueden presentarse en la vida cotidiana, así como sobre las capacidades que cada persona desarrolla para desenvolverse en distintos entornos.

Pamela Mundo, docente de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM), explicó que "la iniciativa surge por trabajar hace varios años en el deporte y observar la repercusión que tiene cuando algún grupo conoce el juego. Me pareció una herramienta interesante para fomentar la inclusión en los jóvenes".

El objetivo central fue que los estudiantes, a través de la vivencia y la apropiación del goalball como deporte paralímpico, puedan convertirse en divulgadores de la actividad dentro de sus propias comunidades. "Se busca generar un espacio donde todos los jóvenes sean reconocidos como pares, promoviendo respeto por la diversidad y valoración de las capacidades a través del juego compartido", explicó Mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EESN° 21 - "Escuela Normal Antonio Mentruyt" (@sec21_enam) Participaron de una experiencia de goalball en el Parque de Lomas.

Un año de trabajo compartido

El proyecto se organizó en distintas etapas, en una primera instancia, los docentes trabajaron sobre las características específicas del goalball y la adaptación de los materiales necesarios para su práctica. Luego, los estudiantes participaron en la creación de elementos y realizaron actividades en sus escuelas con el acompañamiento de los profesores de Educación Física.

La segunda etapa estuvo dedicada a los encuentros de juego entre las distintas instituciones, mientras que la instancia final contempló la difusión de la experiencia dentro de cada comunidad educativa.

Durante las prácticas, los adolescentes se enfrentaron al desafío de jugar con los ojos cubiertos y descubrieron la importancia de la orientación auditiva, la concentración y la comunicación con sus compañeros. "La primera experiencia a destacar es cuando los estudiantes se tapan los ojos por primera vez para jugar, las sensaciones que experimentan al tener que jugar sin ver. Lo difícil que es percibir el mundo de esta manera", recordó Mundo.

La respuesta de los participantes fue muy positiva, los profesores se comprometieron con el desarrollo de las actividades y los estudiantes se involucraron tanto en la preparación de los materiales como en las prácticas deportivas. Incluso, muchos asumieron el rol de orientar verbalmente a sus compañeros mientras jugaban con los ojos cubiertos. Según destacó la experiencia resultó enriquecedora tanto a nivel individual como grupal, ya que favoreció la cooperación, la confianza y el trabajo en equipo.

Observaron las habilidades y reconocieron la autonomía durante el juego.

Los jugadores de goalball, referentes para los jóvenes

Uno de los momentos más significativos fue el encuentro con los jugadores del equipo municipal de goalball. Compartir la cancha permitió que los estudiantes conocieran de cerca a los deportistas, observaran sus habilidades y reconocieran su autonomía durante el juego. Mundo recordó la sorpresa de algunos adolescentes al ver cómo se desenvolvían los jugadores con discapacidad visual. "Dudaban de que los chicos tuvieran discapacidad visual por cómo se manejaban en la cancha; los tomaron como referentes, destacando sus habilidades", relató.

La experiencia permitió poner el foco en las fortalezas de los deportistas y cuestionar las miradas centradas exclusivamente en las limitaciones. A través del juego compartido, los jóvenes pudieron reconocer las capacidades de los demás y comprender que la discapacidad no define por sí sola las posibilidades de una persona.

De esta manera, el goalball se convirtió en una herramienta para trabajar la empatía, derribar prejuicios y construir vínculos desde la igualdad. "Lo que es interesante la mirada hacia la discapacidad destacando la fortaleza en este aspecto, lejos de la incapacidad", subrayó.

El compromiso de la comunidad educativa

Para Mundo, llevar adelante la propuesta también significó una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones y difundir el deporte en nuevos ámbitos. Y enfatizó la posibilidad de "difundir y valorar el deporte en otros ámbitos”.

La docente valoró especialmente el compromiso de sus colegas, el Municipio, los directivos y los inspectores que acompañaron el desarrollo del proyecto, así como la posibilidad de difundir y poner en valor el goalball en otros espacios.

El acompañamiento de la Inspección de Educación Física y la participación de las distintas instituciones fueron fundamentales para sostener una iniciativa que integró el aprendizaje deportivo con la formación en valores.

De cara a 2027, el ENAM proyecta continuar por tercer año consecutivo con las muestras en el teatro.

Una muestra en el teatro y nuevos desafíos para 2027

Desde el Departamento de Educación Física, su jefe, Iván Medina, destacó el trabajo sostenido en torno a nuevas iniciativas y al fortalecimiento de los proyectos que ya forman parte de la vida institucional. La propuesta es continuar generando experiencias que vinculen el deporte con la formación integral, el trabajo en equipo y el compromiso con la comunidad.

De cara a 2027, el ENAM proyecta continuar por tercer año consecutivo con la muestra de producciones de los estudiantes en el teatro del municipio. La iniciativa, que anteriormente se realizaba dentro de la escuela, permitió ampliar el alcance de las presentaciones y brindar a las familias la posibilidad de conocer el trabajo de los alumnos.

Otro de los desafíos del Departamento de Educación Física es avanzar en una iniciativa que vincule la Educación Física con la Educación Ambiental, especialmente pensada para los estudiantes de primer año. La propuesta busca acercar a los más jóvenes a experiencias que integren el movimiento, el conocimiento del ambiente y el cuidado de la naturaleza.