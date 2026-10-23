Un vecino de Lomas de Zamora murió en un terrible accidente en la ruta

Un vecino de Lomas de Zamora tuvo una trágica muerte al chocar su moto contra un auto en el partido de San Vicente . Era árbitro de fútbol y tenía 35 años.

El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial N°58 , a la altura del cruce con El Pampero, en el ingreso a San Vicente. En el lugar se reportó que un motociclista protagonizó un fuerte choque contra un Volkswagen Vento, en circunstancias que se investigan.

El impacto le quitó la vida prácticamente en el acto al hombre que manejaba la moto. El conductor del auto, un joven de 18 años vecino de San Vicente, logró sobrevivir al choque.

Con el correr de las horas se conocieron los datos sobre la víctima. Se trataba de Sergio Daniel Beneventano, de 35 años, con domicilio registrado en la localidad de Villa Fiorito , en el partido de Lomas de Zamora .

Sergio se desempeñaba como árbitro de fútbol en competencias intercountry en la localidad de Canning. Al momento de la tragedia, volvía justamente de dirigir un partido.

Tras el accidente, intervinieron efectivos de la Policía Científica para esclarecer cómo ocurrió el accidente. El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de San Vicente, que inició las actuaciones junto con el Juzgado de Garantías Nº8 de Cañuelas.

Reconstruir cómo sucedió la tragedia será una tarea difícil, ya que habría sucedido en una zona donde no hay cámaras de seguridad en funcionamiento. El conductor del auto no fue detenido, pero quedó notificado en la causa.