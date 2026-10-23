sábado 24 de octubre de 2026
Escribinos
23 de octubre de 2026
Tragedia.

Un vecino de Lomas de Zamora murió en un terrible accidente en la ruta

Tenía 35 años y falleció tras chocar con un auto en el ingreso a San Vicente. Era árbitro de fútbol y vivía en Fiorito.

El accidente ocurrió en la Ruta 58.

El accidente ocurrió en la Ruta 58.

Un vecino de Lomas de Zamora tuvo una trágica muerte al chocar su moto contra un auto en el partido de San Vicente. Era árbitro de fútbol y tenía 35 años.

El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial N°58, a la altura del cruce con El Pampero, en el ingreso a San Vicente. En el lugar se reportó que un motociclista protagonizó un fuerte choque contra un Volkswagen Vento, en circunstancias que se investigan.

Lee además
Así quedó uno de los autos tras el choque.
Fuerte.

Terrible choque de madrugada en Banfield: dos autos quedaron destruidos
El accidente ocurrió en Sáenz y Manuel Castro.
Accidente.

Un colectivo atropelló a dos mujeres en el centro de Lomas

El impacto le quitó la vida prácticamente en el acto al hombre que manejaba la moto. El conductor del auto, un joven de 18 años vecino de San Vicente, logró sobrevivir al choque.

La víctima era un árbitro de Lomas

Sergio era árbitro y vivía en Lomas de Zamora.

Sergio era árbitro y vivía en Lomas de Zamora.

Con el correr de las horas se conocieron los datos sobre la víctima. Se trataba de Sergio Daniel Beneventano, de 35 años, con domicilio registrado en la localidad de Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora.

Sergio se desempeñaba como árbitro de fútbol en competencias intercountry en la localidad de Canning. Al momento de la tragedia, volvía justamente de dirigir un partido.

Tras el accidente, intervinieron efectivos de la Policía Científica para esclarecer cómo ocurrió el accidente. El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de San Vicente, que inició las actuaciones junto con el Juzgado de Garantías Nº8 de Cañuelas.

Reconstruir cómo sucedió la tragedia será una tarea difícil, ya que habría sucedido en una zona donde no hay cámaras de seguridad en funcionamiento. El conductor del auto no fue detenido, pero quedó notificado en la causa.

Temas
Seguí leyendo

Terrible choque de madrugada en Banfield: dos autos quedaron destruidos

Un colectivo atropelló a dos mujeres en el centro de Lomas

El desgarrador relato de una de las mujeres atropelladas por el colectivo en Lomas

Dolor en Lomas de Zamora: despidieron a un gendarme que murió ahogado

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se despidió de su sucursal de Banfield que funcionaba desde 2015.
Crisis.

Cerró una historica pizzería de Banfield en medio de la caída del consumo

Las más leídas

Te Puede Interesar

El accidente ocurrió en la Ruta 58.
Tragedia.

Un vecino de Lomas murió en un terrible accidente en la ruta