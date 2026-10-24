Lo denunciaron por robo en Tandil y vinieron a buscarlo a Lomas de Zamora

La investigación por un robo ocurrido en la ciudad de Tandil derivó en un allanamiento en el barrio Villa Rita de Lomas de Zamora . La Policía recuperó elementos robados e identificó al responsable.

Más de 300 kilómetros distancia separaron al hecho investigado del lugar donde se ocultaba un sujeto denunciado por el delito de “hurto” . Se trataba de un hombre de 39 años , quien fue hallado tras una intensa investigación.

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Efectivos de la Comisaría 4ª de Tandil lograron establecer la identidad del sospechoso y localizar su domicilio en Lomas de Zamora. Rápidamente obtuvieron una orden de allanamiento, para lo cual requirieron colaboración del Grupo de Apoyo Departamental de Lomas y del Destacamento Villa Rita.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle F ederico Champalanne al 2300 , en el barrio Villa Rita , a pocas cuadras del destacamento policial. Allí encontraron al hombre investigado.

Allanamiento en el barrio Villa Rita de Lomas de Zamora.

Durante el procedimiento, los policías incautaron tres ruedas completas con sus llantas, ropa que habría sido utilizadas durante el robo, documentación vinculada al vehículo utilizado y dos teléfonos celulares.

Ruedas incautadas durante el allanamiento en Lomas.

El hombre no fue detenido por la Policía, pero lo notificaron de la formación de una causa por “hurto”. Los elementos encontrados en la vivienda fueron secuestrados y trasladados a Tandil.

Intervino en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción Nº16 de Tandil y el Juzgado de Garantías Nº1 de dicha ciudad.