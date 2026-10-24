Mauricio Pellegrino, tras el empate en el Clásico del Sur: "Me gustó la reacción del complemento"

Mauricio Pellegrino dio su visión tras el 1 a 1 en el Clásico del Sur.

El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino , analizó el empate en el Clásico del Sur ante Banfield en el estadio Florencio Sola y destacó la reacción que tuvo su equipo para llegar a la igualdad en el complemento, tras una etapa inicial desfavorable.

“Me gustó la reacción que tuvo el equipo en el segundo tiempo y es lo que más rescato. Después de un primer tiempo en el que sacaron una ventaja a través de la fricción, de los duelos y de ganar la segunda pelota, el equipo aprovechó cuando bajó esa tensión y encontramos espacios para llegar merecidamente al empate. Por eso destaco que, en un partido muy disputado, pudimos hacer nuestro juego”, remarcó el entrenador granate en conferencia de prensa.

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En sintonía con lo anterior, Pellegrino aseguró que "el mejor momento de Lanús fue superior al de Banfield" y dio a entender que su equipo mereció un poco más en el estadio Florencio Sola .

“Cuando fuimos mejores, creo que sacamos más ventaja que la que sacó Banfield cuando marcó una diferencia con el juego directo. Más allá de eso, considero que nos faltó convertir, llegar con más claridad y tener paciencia con la pelota para lastimar por las bandas”, recalcó.

"LO QUE MAS ME GUSTÓ FUE LA REACCIÓN DEL EQUIPO EN LA SEGUNDA PARTE"



Mauricio Pellegrino habló luego del empate entre Banfield vs. Lanús y contó sus sensaciones.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/rGKMnkW13S — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 24, 2026

Respecto al trámite del encuentro, el DT se mostró molesto por las reiteradas interrupciones que tuvo el juego, especialmente en el complemento, y señaló que “no ayudó” en un momento en el que su equipo tenía “el control de la pelota y mayor ritmo”.

Pellegrino y el aprendizaje que le dejó el empate ante Banfield

El DT del Granate remarcó que “el equipo está en levantada” tras acumular siete partidos sin conocer la derrota, aunque admitió que la igualdad en el Florencio Sola dejó cuestiones por corregir para “seguir creciendo”.

“Si bien su planteo no nos sorprendió, Banfield nos inquietó recuperando y saliendo rápido, algo que hace muy bien, y por eso es algo que tenemos que trabajar para que no nos vuelva a pasar. Lo bueno es que la reacción estuvo y eso es importante”, concluyó.